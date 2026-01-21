Julianne Trevisol é a primeira campeã do "MasterChef Celebridades"

Julianne Trevisol sagrou-se campeã da primeira temporada do MasterChef Celebridades na Band. Ela concorreu ao título com a funkeira Valesca Popozuda. O prêmio de R$ 300 mil e o troféu têm destino certo. Julianne pretende se profissionalizar na renomada escola Le Cordon Bleu . "Esse título me valida e me faz acreditar que sou capaz de me reinventar: uma Ju além de atriz e bailarina, uma Ju cozinheira", explicou ao Correio, em entrevista exclusiva antes da grande final.

Além dos estudos na França e de estágios planejados com os jurados do programa, como Erick Jacquin, a finalista projeta abrir um negócio que una teatro e comida, além de destinar parte do prêmio a ações sociais.

Julianne Trevisol é finalista do Masterchef Celebridades (foto: Divulgação/Band)

Transição pessoal profunda

Para Julianne, chegar à final não é apenas o desfecho de um reality, mas a validação de uma transição pessoal profunda: o encontro da atriz — cujo último trabalho na televisão foi uma participação especial no remake de Vale tudo, na TV Globo — com a cozinheira.

Julianne conta que, em janeiro de 2025, inscreveu-se para o MasterChef Amadores, foi pré-selecionada e fez um teste na Band. "Mas, depois, não obtive retorno. Alguns meses depois, recebi o convite para o MasterChef Celebridades", revelou ao Correio, em entrevista exclusiva na véspera da grande final. Com 20 anos de carreira em novelas, teatro e música, a carioca de 42 anos — que tem no currículo sucessos como Floribella (2005), Os mutantes (2008), Vidas em jogo (2009), Totalmente demais (2015), Gênesis (2021) e Reis (2024) — mantém um canal de gastronomia na internet, onde mostra sua paixão pela área.

As finalistas do Masterchef Celebridades Valesca Popozuda e Julianne Trevisol

Sem vantagens, apenas evolução

Embora já tenha vencido o Super Chef Celebridades em 2016 — competição da qual Valesca também participou em outra temporada no programa Mais você, comandado por Ana Maria Braga na TV Globo — Julianne descarta qualquer vantagem competitiva. Para ela, o momento atual é de amadurecimento após 10 anos: "Em 2016, foi meu primeiro contato. O MasterChef mudou isso, me fez perceber que a gastronomia é um chamado". A atriz ressalta que manteve o "jogo limpo" e que seu foco sempre foi a evolução individual, independentemente da estratégia de seus oponentes.