Taylor Swift é a mais jovem a entrar para o Hall da Fama dos Compositores

Aos 36 anos, Taylor alcança novo marco após trajetória iniciada aos 14 e recordes recentes no streaming - (crédito: Reprodução Taylor Swift )

Taylor Swift entra para a história da música ao ser anunciada como integrante da turma de 2026 do Songwriters Hall of Fame. Aos 36 anos, a loirinha se torna a mulher mais jovem a integrar a instituição, conforme revelado pelo programa CBS Mornings.

Desde que assinou seu primeiro contrato editorial, aos 14 anos, Taylor emplacou 69 músicas no Top 10 da Billboard, sendo 13 no primeiro lugar. Em 2025, seu álbum mais recente, The Life of a Showgirl, tornou-se o mais reproduzido em um único dia no Spotify. A cerimônia de inclusão no Songwriters Hall of Fame está marcada para 11 de junho.

Criado em 1969, o Hall da Fama dos Compositores estabelece que um artista só pode ser indicado 20 anos após o lançamento comercial de sua primeira música. O single de estreia de Taylor, Tim McGraw, saiu em junho de 2006, o que a tornou elegível neste ano. Em 2010, ela já havia sido reconhecida com o Prêmio Hal David Starlight, concedido a compositores promissores, e agora se torna a primeira pessoa a avançar desse título para a condição de membro pleno da instituição.

Com a entrada no Hall, Taylor passa a estar apta a receber, futuramente, a maior honraria da entidade: o Prêmio Johnny Mercer, reservado a compositores já incluídos e com uma obra considerada excepcional pelo comitê de indicação. Caso seja homenageada nos próximos 15 anos, ela estabelecerá um novo recorde como a pessoa mais jovem a receber o prêmio. Atualmente, essa marca pertence a Billy Joel, que tinha 52 anos quando foi agraciado em 2001; entre as mulheres, o recorde é de Carole King, homenageada aos 60 anos, em 2002.

O reconhecimento a coloca em um grupo seleto de compositores responsáveis por canções que atravessaram gerações e ajudaram a definir rumos da indústria fonográfica e da cultura pop. A lista de homenageados reúne nomes de diferentes estilos e épocas. Entre eles estão Gene Simmons e Paul Stanley, fundadores do KISS, cuja parceria iniciada em 1973 deu origem a uma das trajetórias mais duradouras e bem-sucedidas do rock. Também figura Christopher “Tricky” Stewart, coautor de sucessos como Single Ladies (Put a Ring on It), de Beyoncé, e Umbrella, de Rihanna, música que representou um divisor de águas em sua carreira.

A canadense Alanis Morissette integra a seleção com o peso de Jagged Little Pill (1995), álbum que vendeu cerca de 33 milhões de cópias e redefiniu o pop rock dos anos 1990, impulsionado por letras confessionais como You Oughta Know. Terry Britten e Graham Lyle são lembrados pela colaboração com Tina Turner em clássicos como What’s Love Got to Do With It, enquanto Lyle também deixou sua marca com A Heart in New York, eternizada por Simon & Garfunkel.

Kenny Loggins tem sua carreira reconhecida pela versatilidade, que vai do folk rock dos anos 1970 ao domínio das trilhas sonoras nos anos 1980, com músicas associadas a filmes como Footloose e Top Gun. Já o brasileiro Walter Afanasieff entra para o Hall após coescrever e coproduzir grandes sucessos de Mariah Carey, como o clássico natalino All I Want for Christmas Is You.