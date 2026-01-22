InícioDiversão e Arte
"O Agente Secreto" é indicado ao Oscar em Melhor Filme Internacional

O longa de Kleber Mendonça Filho venceu o Globo de Ouro e é um dos favoritos para a premiação da Academia

'O agente secreto é indicado ao Oscar 2026 - (crédito: João Pedro Carvalho)
'O agente secreto é indicado ao Oscar 2026 - (crédito: João Pedro Carvalho)

Nesta quinta-feira (22/1), O agente secreto conquistou seu lugar nos cinco filmes estrangeiros indicados à maior premiação do cinema mundial. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa disputa o Oscar com outros quatro filmes. A premiação tem data marcada para o dia 15 de março.

Os cinco concorrentes da categoria são: O agente secretoFoi apenas um acidenteValor sentimental; Sirat; e A voz de Hind Rajab.

Com vitórias no Globo de Ouro e no Critics Choice Awards e pré indicação ao Bafta, o longa de Kleber Mendonça é favorito para levar a estatueta para casa. Valor sentimental, filme norueguês de Joachim Trier, também é uma das grandes apostas, mas foi vencido pelo longa brasileiro nas últimas premiações. 

Confira a lista completa de indicados a premiação:

Matéria em atualização. Aguarde mais informações.

Por Mariana Reginato
postado em 22/01/2026 10:45 / atualizado em 22/01/2026 10:48
