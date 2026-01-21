Equipe reage a fala sobre virgindade de Gabriela no BBB 26

Comentário de Matheus sobre a virgindade de Gabriela no BBB 26 gerou forte reação nas redes e levou a equipe da sister a se posicionar publicamente contra a fala - (crédito: Reprodução / Tv Globo / Instagram )

A repercussão de uma conversa dentro do BBB 26 levou a equipe que administra as redes sociais da participante Gabriela Saporito a se manifestar publicamente. O posicionamento veio após Matheus fazer um comentário sobre a sister que foi amplamente criticado pelo público por associar a virgindade dela a uma suposta limitação emocional e intelectual.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante um diálogo com Leandro, o participante afirmou: “A mina é virgem. Não tem essa abertura de mundo. Para ela, é difícil se relacionar com um cara duro que nem a gente”. A fala se espalhou rapidamente fora da casa e passou a ser apontada como ofensiva e preconceituosa nas redes sociais.

Com a reação negativa, o perfil oficial de Gabriela divulgou uma nota rechaçando o conteúdo da declaração. No comunicado, a equipe classificou a fala como machista e desrespeitosa, afirmando que o comentário não se trata de uma análise legítima, mas de uma tentativa de desqualificação. “Gente? A fala do Matheus sobre a Gabriela é revoltante. Dizer que ela não tem abertura de mundo por causa da vida íntima é baixo, machista e desonesto. Isso não é análise, é tentativa de diminuir uma mulher quando faltam argumentos”, diz o texto.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A nota também reforça que a vida íntima não pode ser usada como régua para medir quem uma pessoa é ou como se relaciona com o mundo. “Virgindade não define vivência, não mede maturidade e muito menos limita a forma como alguém enxerga o mundo ou se relaciona com as pessoas. Esse tipo de fala só escancara ignorância e falta de respeito. Em pleno BBB 26, ainda tem quem ache normal usar rótulo íntimo para desqualificar mulher. Vergonhoso”, conclui o posicionamento.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Gabriela Saporito ?? (@gabisaporito__)