Filme ‘Pecadores’ bate recorde com 16 indicações ao Oscar 2026

Estrelado por Michael B. Jordan e dirigido por Ryan Coogler, Pecadores entrou para a história do Oscar ao conquistar 16 indicações na lista oficial divulgada nesta quinta-feira (22/01). Antes dele, apenas três filmes haviam atingido tantas indicações simultâneas à maior premiação do cinema mundial: A Malvada (1950), Titanic (1997) e mais recentemente, La La Land (2016). Nos outros casos, todos haviam empatado com 14 indicações cada.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O longa traz uma narrativa ambientada no sul dos Estados Unidos na década de 1930 e combina drama e elementos sobrenaturais para abordar temas como violência, racismo e conflitos morais. Entre as indicações, Pecadores concorre nas principais categorias, como melhor filme, melhor ator (Michael B. Jordan), melhor direção (Ryan Coogler), melhor ator e melhor atriz coadjuvante (Delroy Lindo e Wunmi Mosaku), além de áreas técnicas como fotografia, direção de arte, trilha sonora, efeitos visuais, figurino e montagem.

Com forte presença em diferentes frentes da premiação, Pecadores desponta como um dos favoritos da temporada e consolida seu lugar entre os principais concorrentes da 98ª edição do Oscar, cuja cerimônia está marcada para março.





Confira as 16 quais categorias Pecadores foi indicado:

Melhor filme

Melhor ator - Michael B. Jordan

Melhor direção Ryan Coogler

Melhor ator coadjuvante - Delroy Lindo

Melhor atriz coadjuvante - Wunmi Mosaku

Melhor elenco

Melhor roteiro original

Melhor trilha sonora

Melhor canção original - "I Lied To You"

Melhor som

Melhor figurino

Melhor cabelo e maquiagem

Melhor design e produção

Melhor montagem

Melhores efeitos visuais

Melhor fotografia





*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel







