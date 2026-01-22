Filme ‘Pecadores’ bate recorde com 16 indicações ao Oscar 2026

Estrelado por Michael B. Jordan e dirigido por Ryan Coogler, Pecadores entrou para a história do Oscar ao conquistar 16 indicações na lista oficial divulgada nesta quinta-feira (22/01). Antes dele, apenas três filmes haviam atingido tantas indicações simultâneas à maior premiação do cinema mundial: A Malvada (1950), Titanic (1997) e mais recentemente, La La Land (2016). Nos outros casos, todos haviam empatado com 14 indicações cada.
O longa traz uma narrativa ambientada no sul dos Estados Unidos na década de 1930 e combina drama e elementos sobrenaturais para abordar temas como violência, racismo e conflitos morais. Entre as indicações, Pecadores concorre nas principais categorias, como melhor filme, melhor ator (Michael B. Jordan), melhor direção (Ryan Coogler), melhor ator e melhor atriz coadjuvante (Delroy Lindo e Wunmi Mosaku), além de áreas técnicas como fotografia, direção de arte, trilha sonora, efeitos visuais, figurino e montagem.
Com forte presença em diferentes frentes da premiação, Pecadores desponta como um dos favoritos da temporada e consolida seu lugar entre os principais concorrentes da 98ª edição do Oscar, cuja cerimônia está marcada para março.
Confira as 16 quais categorias Pecadores foi indicado:
Melhor filme
Melhor ator - Michael B. Jordan
Melhor direção Ryan Coogler
Melhor ator coadjuvante - Delroy Lindo
Melhor atriz coadjuvante - Wunmi Mosaku
Melhor elenco
Melhor roteiro original
Melhor trilha sonora
Melhor canção original - "I Lied To You"
Melhor som
Melhor figurino
Melhor cabelo e maquiagem
Melhor design e produção
Melhor montagem
Melhores efeitos visuais
Melhor fotografia
