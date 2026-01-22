Adolpho Veloso, diretor de fotografia brasileiro, é indicado ao Oscar

Nesta quinta-feira (22/1), mais um brasileiro apareceu na lista de indicados ao Oscar: Adolpho Veloso, diretor de fotografia, concorre ao prêmio de melhor fotografia pelo trabalho realizado em Sonhos de trem, longa de Clint Bentley estrelado por Joel Edgerton e Felicity Jones. O filme também aparece na maior categoria da noite, a de melhor filme, concorrendo com O agente secreto, Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Uma batalha após a outra, Valor sentimental e Pecadores.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Wagner Moura é indicado a Melhor Ator no Oscar 2026



Em entrevista ao Correio, Adolpho Veloso, vencedor no Critics Choice Awards, destacou que o momento do Brasil nas premiações internacionais é merecido, mas veio tarde. “O Brasil sempre teve filmes incríveis, talentos incríveis. Vários fatores aconteceram para que isso esteja em voga agora, para o Brasil estar na moda. Eu acho que um grande motivo é a união de todos os brasileiros em relação a isso”, afirmou Adolpho.

Leia também: O agente secreto é indicado à categoria de Melhor filme no Oscar 2026



O cineasta reforça que o Brasil demorou para ganhar um Oscar e que a presença do país na premiação em mais um ano é merecida. Eu espero muito que isso abra portas para muito mais gente, para trazer dinheiro de fora para mais produções brasileiras, para fazerem mais cinema no Brasil. E, acima de tudo, para a gente ter uma porta maior para todos os talentos que a gente tem no Brasil, que são inúmeros”, finalizou Adolpho Veloso.