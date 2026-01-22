Onde assistir aos indicados a Melhor Filme no Oscar 2026

Entre os indicados, o Brasil marca forte presença com "O agente secreto", longa de Kleber Mendonça Filho. O filme recebeu quatro indicações - (crédito: João Pedro Carvalho)

A 52 dias da cerimônia do Oscar 2026, o público já pode começar a maratona dos principais concorrentes à estatueta mais cobiçada do cinema. Nesta quinta-feira (22/1) foram anunciados os indicados à premiação, e boa parte dos filmes que disputam Melhor Filme já está disponível nos cinemas ou nas plataformas de streaming.

Na principal categoria da premiação, concorrem O agente secreto, Bugonia, F1: O Filme, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, Frankenstein, Marty Supreme, Valor sentimental, Pecadores e Sonhos de trem. A seguir, confira onde assistir a cada um deles:

Bugonia: em cartaz nos cinemas ou no Prime Video

F1: O Filme: Apple TV

Uma batalha após a outra: HBO Max

Pecadores: HBO Max

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet: nos cinemas

Marty Supreme: nos cinemas

Frankenstein: Netflix

O agente secreto: nos cinemas

Valor sentimental: nos cinemas

Sonhos de trem: Netflix

Brasil em destaque na disputa

A 98ª edição do Oscar ocorre em 15 de março, em Los Angeles, e terá novamente o comediante Conan O’Brien como apresentador, repetindo a experiência da cerimônia de 2025.

Entre os indicados, o Brasil marca forte presença com O agente secreto, longa de Kleber Mendonça Filho. O filme concorre em Melhor Filme e acumula outras três indicações, entre elas Melhor Ator, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco.

Com esse resultado, a produção iguala o número de indicações de O Beijo da Mulher-Aranha (1985) e Cidade de Deus (2004), recordistas nacionais na premiação, e supera Ainda estou aqui (2024), que concorreu em três categorias no Oscar 2025.

Outro destaque brasileiro aparece em Sonhos de trem, indicado a Melhor Direção de Fotografia, com trabalho assinado por Adolpho Veloso, ampliando a participação do país entre os finalistas da maior premiação do cinema mundial.