Nany People apresenta nova peça pela primeira vez em Brasília

Neste sábado (24/1), a atriz e humorista Nany People apresenta o seu novo show, Ser mulher não é para qualquer um, pela primeira vez na capital. Celebrando 60 anos de idade, 50 de carreira e 30 na televisão, Nany utiliza os palcos, o seu lugar favorito, para contar sua história. A apresentação será no Teatro CAESB, em Águas Claras, a partir das 20h, e os ingressos estão disponíveis no site Disk Ingressos.

A peça é baseada na nova biografia de Nany People, escrita por Flávio Queiroz. O texto é transportado para o palco com ajuda de projeções e números musicais. A peça é dividida em cinco atos. “Eu conto o que me levou a escrever a biografia, falo sobre o melhor lugar da minha vida, que é o palco, sobre minha vinda para São Paulo de Poços de Caldas, relatando minha ligação com São Paulo. Depois, faço uma declaração de amor à televisão, com alusão a vários programas que eu fiz . E, no final, é uma conclusão do que você pretende da sua vida”, explica Nany People. “É um show divertido, muito lúdico, é um show que celebra conquistas e a gratidão de se manter no propósito”, comenta.

Os números musicais ajudam Nany a contar essa história. “A música tem um viés que a palavra não tem. Você consegue dizer muita coisa com o humor, me ajudou a sair de muita saia justa. A música faz isso também. A música consegue te dar nuances e mexe com o sentido, que é o mais importante da sua vida, porque o paladar e o olfato te traem, que remete a falsa situação de parece pudim da casa da minha mãe, parece o cheiro da casa da minha avó”, explica Nany. “A música não, você ouve uma música em uma situação e todas as vezes, até o final da sua existência, você vai ouvir a música e o seu DNA vai remeter à situação que você viveu. Acaba sendo um fio condutor, muito mais agradável, realista e poético”, destaca a humorista.

Em julho do ano passado, Nany People iria apresentar o espetáculo na capital, mas perdeu a voz e cancelou um espetáculo pela primeira vez. “Eu estou muito feliz de voltar a Brasília, a cidade faz parte do meu programa profissional. Eu adoro Brasília, gosto muito. Brasília é um caleidoscópio do Brasil. Eu tenho essa leitura, porque eu que sou de fora, a gente chega e descobre isso. A gente tem um retrato falado do Brasil, é muito bonito isso. A gente vê que a gente não conhece o Brasil”, finaliza Nany People.