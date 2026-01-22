Peça sobre mulher madura estreia nesta quinta (22/1) com nova montagem

Nesta temporada as atrizes que dão vida às 'baixas' são Helen Cris, Irina Buss e Monique Alvarenga. A primeira e a última estavam nas montagens de 2018 a 2020. Irina é a estreante na peça e é também sua estreia como atriz profissional. - (crédito: Isabela França (com aplicação de IA)/Divulgação)

É difícil determinar o gênero da peça concebida, em 2018, por Alexandre Ribondi. Alguns dizem se tratar de uma comédia densa, outros, um drama com alívios cômicos. “O fato é que é um espetáculo de muita reflexão”, afirma o diretor Morillo Carvalho. A nova montagem de Três mulheres baixas entra em cartaz nesta quinta-feira (22/1), no Espaço Multicultural Casa dos Quatro, onde permanece em exibição até domingo (24/1). Ingressos custam a partir de R$ 25.

O enredo parte do encontro entre três amigas que decidem alugar casa na praia. A partir desse cenário, o texto explora questões de mulheres maduras, que, como define o diretor, passaram dos 50 anos, viveram uma série de transformações e contribuíram para o debate público, ao romper paradigmas. Menopausa, comportamentos e cuidado com o corpo, por exemplo, são temas tratados na peça.

“A proposta é de emancipação para mulheres de todas as idades, porque reflexões de quem está na faixa dos cinquenta se tornam válidas para todos, inclusive homens, que necessitam ouvi-las para que o patriarcado seja cada vez mais questionado”, diz Morillo Carvalho.

As atrizes Helen Cris, Irina Buss e Monique Alvarenga interpretam as personagens Alzira, Gertrudes e Iolanda, as mulheres baixas, tanto no sentido da estatura quanto da liberdade com que falam de "baixarias". “As mulheres deste espetáculo foram criadas para ser altivas, e subverter essa noção”, comenta Carvalho. A dramaturgia de Ribondi teve como referência Três mulheres altas, de Edward Albee, e As três irmãs, de Tchekhov.

Serviço



As três mulheres baixas (Cia Ruiva de teatro)

De quinta (22/1) à sábado (24/1), às 20h, e domingo (25/1), às 19h. No Espaço Multicultural Casa dos Quatro (SCLRN 708 Bloco F). Ingressos: a partir de R$ 25. Não recomendada para menores de 16 anos.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel