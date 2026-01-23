Monique Alfradique, nesta quinta-feira (22/1), participou do Encontro com Patrícia Poeta e comentou que aprendeu a flertar por causa do programa em que apresenta no Multishow e no Globoplay, Crush Animal.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
"Lógico que não, né? Porque eu tô solteira. Mas acho que tá faltando uma Monique Alfradique na minha vida pra eu poder fazer esse approach. Porque o programa é isso, né?", disse.
A atriz, que mantinha um relacionamento com o empresário José Emínio de Moraes, terminou o romance em 2025. Solteira, Monique comentou qual animal seria na hora da paquera.
"Acho que eu seria uma onça-pintada. A onça fica ali só olhando, na espreita. Eu fico mais observando", disse.
- Leia também: BBB 26: Chaiany leva Feira dos Goianos para o Brasil
O post Monique Alfradique diz que aprendeu a flertar em programa: ‘Faltando’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Deixando o rock de lado, DAY LIMNS aposta no afrobeat em parceria com Giana Mello
- Diversão e Arte Como a imprensa internacional noticiou indicações de O Agente Secreto ao Oscar: 'Ano excepcional para latino-americanos'
- Diversão e Arte BBB 26: Chaiany leva Feira dos Goianos para o Brasil
- Diversão e Arte Ítalo Martins, ator de "O agente secreto", celebra indicações do filme ao Oscar
- Diversão e Arte Após passagem pelo BBB26, Henri Castelli é cotado para trabalho na Globo
- Diversão e Arte Filho de Latino é internado em clínica de reabilitação e cantor desabafa