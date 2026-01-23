Monique Alfradique diz que aprendeu a flertar em programa: ‘Faltando’ - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Monique Alfradique, nesta quinta-feira (22/1), participou do Encontro com Patrícia Poeta e comentou que aprendeu a flertar por causa do programa em que apresenta no Multishow e no Globoplay, Crush Animal.

"Lógico que não, né? Porque eu tô solteira. Mas acho que tá faltando uma Monique Alfradique na minha vida pra eu poder fazer esse approach. Porque o programa é isso, né?", disse.

A atriz, que mantinha um relacionamento com o empresário José Emínio de Moraes, terminou o romance em 2025. Solteira, Monique comentou qual animal seria na hora da paquera.

"Acho que eu seria uma onça-pintada. A onça fica ali só olhando, na espreita. Eu fico mais observando", disse.

