InícioDiversão e Arte
BBB 26

BBB 26: Cowboy não perdoa Boninho e detona: ‘Mal-educado’

Participante fez desabafo sincero sobre ex-diretor do reality

BBB 26: Cowboy não perdoa Boninho e detona: ‘Mal-educado’ - (crédito: Observatorio dos Famosos)
BBB 26: Cowboy não perdoa Boninho e detona: ‘Mal-educado’ - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Uma conversa informal na madrugada do BBB26 reacendeu lembranças dos bastidores do reality. Em papo com Edilson Capetinha e Matheus, Alberto Cowboy relembrou sua experiência no BBB7 e comentou a postura do ex-diretor Boninho, que deixou a TV Globo no fim de 2024.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo o veterano, o clima antigamente era mais intenso e menos cordial. Ele comparou as edições e afirmou: "É, essa edição tá muito educada. Na minha, aqui era tipo casa de louco, véi. O cara aumentava o volume no máximo, apertava o play. Não é o que tá acontecendo". Para ele, a dinâmica atual soa mais previsível.

Com Rodrigo Dourado no comando, Alberto disse que antes não existia delicadeza nas chamadas, lembrando a ordem "Todos para a salal", descrita como ríspida e geradora de tensão entre os confinados.

Após a saída, Boninho seguiu no entretenimento, comandando projetos no SBT e na Record, mantendo-se ativo no mercado audiovisual.

 
 
  • Google Discover Icon

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 24/01/2026 11:22
SIGA
x