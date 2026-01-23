Netflix lança vídeo de apresentação de nova personagem de 'Bridgerton'

A Netflix lançou, nesta sexta-feira (23/1), o vídeo de apresentação de Sophie Baek (Yerin Ha), protagonista da quarta temporada de Bridgerton e par romântico de Benedict (Luke Thompson). Com oito episódios no total, o lançamento da temporada está dividido em duas etapas: os quatro episódios iniciais estreiam na próxima quinta-feira (29/1), e a segunda parte será lançada no dia 26 de fevereiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Baseada no livro O perfeito cavaleiro, da americana Julia Quinn, a temporada é focada no boêmio Benedict Bridgerton, que rejeita a ideia de casamento, apesar dos incentivos da mãe, Violet (Ruth Gemmell). Durante um baile de máscaras, porém, se interessa por uma misteriosa Dama de Prata mascarada e pede ajuda à irmã Eloise (Claudia Jessie) para descobrir a identidade da mulher.

Durante a trama, descobre que se trata de Sophie, uma criada que trabalha para Araminta Gun (Katie Leung). O conflito foca na diferença de classes sociais e como Benedict, de família rica, supera as adversidades para manter o relacionamento, inspirado pelos casamentos de Francesca (Hannah Dodd) e John Stirling (Victor Alli), e Colin (Luke Newton) e Penelope (Nicola Coughlan).