Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (24/1)

Veja o horóscopo por Oscar Quiroga para desvendar este sábado, 24 de janeiro, de acordo com cada signo

Horóscopo deste sábado - (crédito: Pixabay/Reprodução)

  • Somos todos muito mais passionais do que imaginamos, porque nos convencemos de que a humanidade é feita de animais racionais, e associamos as paixões às bestas. Enquanto isso continuar assim, nada de evolução.
    As discórdias são desgastantes, mas algumas são imprescindíveis, porque representam a oportunidade de você lutar pelos seus direitos. Cada uma dessas lutas legítimas agrega ao somatório de uma civilização melhor. Foto: Allexxandar/Freepik
  • Signos do Zodíaco: Touro
    Invista toda sua energia em fazer acontecer seus intuitos, mesmo que aparentemente o cenário não seja o mais propício possível, porque na medida de seu avanço as coisas irão se acertando da melhor forma possível. Foto: Allexxandar/Freepik
  • Signos do Zodíaco: Gêmeos
    As certezas são confortáveis, mas precisam ser revistas de tempos em tempos para não se transformarem em preconceitos que impedem a ampliação do conhecimento. É preciso passar em revista todas suas certezas. Foto: Allexxandar/Freepik
  • Signos do Zodíaco: Câncer
    No mundo ideal ninguém teria de reclamar seus direitos, porque esses estariam naturalmente assegurados e seriam inquestionáveis. Porém, o mundo em que existimos está verdadeiramente muito longe de ser o ideal, não é? Foto: Allexxandar/Freepik
  • Signos do Zodíaco: Leão
    As discórdias ficam um tanto mais evidentes do que o habitual, mas isso há de ser motivo de celebração, porque sinaliza que as soluções estão em andamento, e que foram tocados pontos nevrálgicos nesse sentido. Em frente. Foto: Allexxandar/Freepik
  • Signos do Zodíaco: Virgem
    No exato momento de você perceber uma oportunidade, evite hesitações, siga em frente, porque mesmo que o movimento seja atrapalhado, os resultados compensarão o eventual ridículo que seja feito. Foto: Allexxandar/Freepik
  • Signos do Zodíaco: Libra
    Faça do seu jeito e de acordo com a intensidade de seus desejos, porque assim você testará sua força. Num momento em que as pessoas parecem se focar em outras questões aleatórias, você avançará bastante. Em frente. Foto: Allexxandar/Freepik
  • Signos do Zodíaco: Escorpião
    É tentador erguer a voz e bater na mesa, porque a alma imagina que com essas atitudes as pessoas prestariam mais atenção, mas na prática acaba acontecendo o contrário, porque elas resistem e aí começa a briga sem fim. Foto: Allexxandar/Freepik
  • Signos do Zodíaco: Sagitário
    Palavras duras demonstram impaciência, e provocam atrasos desnecessários. Evidentemente, algumas verdades precisam ser postas sobre a mesa para serem tratadas com sinceridade, porém, evite a agressividade. Foto: Allexxandar/Freepik
  • Signos do Zodíaco: Capricórnio
    A alma reconhece que nenhum objeto exterior conseguirá produzir o bem-estar que os sentimentos subjetivos provocariam, mas de vez em quando é preciso ter um apoio externo para melhorar os sentimentos. Foto: Allexxandar/Freepik
  • Signos do Zodíaco: Aquário
    Às vezes é preciso chutar o balde, não porque essa atitude viria a solucionar qualquer coisa que o valha, mas porque passou tanto tempo com algo atravessado na garganta e corpo que a explosão se torna inevitável. Foto: Allexxandar/Freepik
  • Signos do Zodíaco: Peixes
    Se as pessoas pelas quais você fez sacrifícios se voltam contra você, evite se estender na surpresa, porque é bastante natural que isso aconteça, já que elas, recuperadas, tomam distância da memória dos momentos ruins. Foto: Allexxandar/Freepik
Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 24/01/2026 06:00
