Organização do ‘Todo Mundo no Rio’ nega show de Britney Spears em Copacabana - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A informação de que Britney Spears faria um show gratuito na Praia de Copacabana, no dia 2 de maio deste ano, foi oficialmente negada pela organização do evento Todo Mundo no Rio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Após a repercussão do rumor, a assessoria do projeto afirmou que não existe qualquer acerto nem tratativas em andamento envolvendo a cantora, que está longe dos palcos desde 2018.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em esclarecimento enviado à revista Quem, a organização explicou que as notícias divulgadas por alguns veículos não condizem com a realidade do evento.

O Todo Mundo no Rio também reforçou que anúncios sobre atrações, datas e programação só serão feitos por meio de seus canais oficiais e no momento adequado.

"O projeto Todo Mundo no Rio esclarece que são incorretas as informações recentes publicadas por alguns veículos de imprensa a respeito do evento. Neste momento, não há qualquer negociação em curso com a artista mencionada nas reportagens", informou.

A equipe destacou ainda a importância da checagem das informações antes da publicação e afirmou permanecer disponível para esclarecer dúvidas da imprensa sobre o projeto.

"O projeto reforça que todas as informações oficiais relacionadas à programação, atrações e demais detalhes serão comunicadas exclusivamente por seus canais oficiais, no momento oportuno. O Todo Mundo no Rio ressalta a importância da checagem da veracidade das informações antes da publicação. A organização permanece à disposição da imprensa para esclarecimentos adicionais", finalizou o texto.