Britney Spears pode voltar aos palcos em megashow gratuito no Rio

A possibilidade de um retorno histórico de Britney Spears vem ganhando força nos bastidores do entretenimento brasileiro. O nome da cantora circula como principal aposta para o megashow previsto para maio na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. No entanto, até o momento, nenhum contrato tenha sido formalizado.

De acordo com fontes ligadas a patrocinadores do evento ouvidas pela Folha de S. Paulo, há conversas em andamento entre representantes da artista e a Prefeitura do Rio. Apesar disso, o projeto responsável pelo espetáculo afirma oficialmente que ainda não existe qualquer definição. A Sony, gravadora que representa Britney Spears, também declarou não ter informações sobre a negociação. O Correio tenta contato com os responsáveis pela confirmação e aguarda retorno.

Caso se confirme, a apresentação pode ser o primeio show da artista depois do fim da tutela, em 2021. Britney não realiza shows ao vivo desde outubro de 2018, quando se apresentou no Grand Prix de Austin, no Texas. No ano seguinte, ela anunciou um hiato por tempo indeterminado na carreira musical.

Mesmo sem anúncios oficiais, as expectativas dos fãs foram reacendidas recentemente. No início de janeiro, Britney publicou em seu perfil no Instagram uma mensagem indicando desejo de voltar a se apresentar, mencionando planos envolvendo o filho e palcos internacionais.

“Nunca mais me apresentarei nos EUA por motivos extremamente delicados, mas espero estar sentada num banquinho com uma rosa vermelha no cabelo, presa num coque, me apresentando com o meu filho… no Reino Unido e na Austrália muito em breve”, escreveu.

A declaração, embora não cite o Brasil, foi suficiente para alimentar especulações sobre uma possível aparição no evento carioca, conhecido por reunir multidões e por apresentações históricas. Nas edições anteriores, Madonna e Lady Gaga levaram milhões de pessoas à orla de Copacabana, estabelecendo recordes de público.

O show deste ano está marcado para o dia 2 de maio e integra o mesmo projeto gratuito que trouxe as duas cantoras internacionais à cidade. A expectativa é repetir o impacto das edições passadas, independentemente do nome escolhido.

A escolha do artista vem sendo tratada publicamente pelo prefeito Eduardo Paes (PSD). No início do mês, ele usou as redes sociais para estimular o debate entre os fãs. “Chegou o momento de começar a discutir esse tema! Lançadas as apostas: diz aí, quem vocês querem!”, escreveu, ao publicar imagens de nomes como Adele, Britney Spears, Paul McCartney e Justin Bieber.

Antes disso, rumores indicavam que Shakira poderia ser a atração, após uma postagem da plataforma Deezer. Mais tarde, porém, o próprio prefeito ampliou a lista de possibilidades, citando artistas como Beyoncé, Rihanna, U2, Paul McCartney, Justin Bieber, Adele e Britney Spears, e convidou o público a escolher seu favorito.

Por enquanto, tudo segue no campo das negociações e especulações.