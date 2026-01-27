Xanddy recorda primeiro encontro com Carla Perez antes de relacionamento

Xanddy abriu o coração sobre seu casamento com Carla Perez, com quem vive um relacionamento desde 1999 e são pais de Camilly Victória, de 24 anos, e Victor Alexandre, de 22.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Em entrevista ao programa The Noite, do SBT, que irá ao nesta próxima quarta-feira (28), o ex-vocalista do Harmonia do Samba falou sobre decisões recentes na carreira e relembrou a época em que conheceu a dançarina.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
"Furacão"
Segundo Xanddy, Carla Perez esteve em um de seus shows quando ele ainda não tinha projeção nacional, enquanto ela já comandava o programa Canta e Dança, Minha Gente, no SBT. "Quando chegou, foi aquele furacão", recordou, ao descrever o impacto do primeiro encontro.
Xanddy ainda aproveitou para explicar sua saída do Harmonia do Samba, após 24 anos como vocalista, e que, para ele, foi fruto de reflexões iniciadas nos últimos anos. "Pós-pandemia, eu já vivia uma outra realidade de vida. Precisava de um pouco mais de liberdade e de outras coisas que te obrigam a tomar algumas decisões", disse.