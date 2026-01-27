Grávida, nora de Zezé Di Camargo oficializa casamento e revela segredo





Amabylle Eiroa usou as redes sociais e confirmou que está oficialmente casada com Igor Camargo, filho do cantor Zezé Di Camargo, e de quem anunciou nos últimos dias que está à espera da primeira filha.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Através dos Stories do Instagram, a arquiteta contou que eles decidiram regularizar a união para facilitar a concessão da cidadania na Espanha. "Estou com o Igor há 18 anos e, há 12, moramos juntos. Pela lei brasileira, já vivíamos em uma união estável. O que mudou foram apenas questões burocráticas", detalhou ela.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Como estou em um processo de nacionalidade espanhola e vou transmitir a cidadania para ele, foi necessário ir a um cartório [para] transformar nossa união estável em casamento — isso para que o vínculo pudesse ser homologado na Espanha, já que lá não existe união estável", explicou a nora de Zezé Di Camargo. Para ela, o casamento "de papel passado" não é tão importante.

Leia também: O agente secreto disputa duas categorias no BAFTA 2026

"Conheço pessoas que casaram na igreja, com festa de contos de fadas, e conseguem manter um relacionamento feliz. Conheço pessoas que viveram tudo isso, festa e votos religiosos e ainda assim vivem em guerra. Conheço quem fez uma celebração grandiosa e acabou se separando. Também conheço pessoas que apenas moram juntas, sem assinar nenhum papel e têm relações muito mais saudáveis do que muitas com papel assinado. Conheço também quem vai para a internet dizer que é casado sem nunca ter assinado um papel", disse Amabylle Eiroa.