BBB26: votação do Correio mostra parciais de eliminação desta terça (27)

O segundo paredão desta edição do Big Brother Brasil ocorre nesta terça-feira (27/1), com Matheus, Leandro e Brigido na berlinda para deixar a casa mais vigiada do Brasil. O Correio Braziliense lançou uma enquete para observar as intenções de voto do público.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Para participar, basta clicar em quem você acha que deve sair nesta noite. Lembrando que a enquete não tem qualquer influência no resultado do programa e serve apenas como observatório da opinião do público.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O resultado da votação será anunciado em transmissão simultânea na TV Globo e no Globoplay, a partir das 22h30.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Coletivo de mulheres recorre à poesia no combate ao feminicídio
- Diversão e Arte Ícone da MPB, Djavan, completa 77 anos nesta terça-feira (27/1)
- Diversão e Arte Harry Styles rumo ao recorde: ‘Aperture’ já ameaça dominar o Reino Unido
- Diversão e Arte Você não vai acreditar: Lady Gaga queria trabalhar com Mika antes de explodir na música