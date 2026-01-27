BBB26: votação do Correio mostra parciais de eliminação desta terça (27)

Vale lembrar: votos na enquete não interferem no resultado do jogo - (crédito: Reprodução/Globo)

O segundo paredão desta edição do Big Brother Brasil ocorre nesta terça-feira (27/1), com Matheus, Leandro e Brigido na berlinda para deixar a casa mais vigiada do Brasil. O Correio Braziliense lançou uma enquete para observar as intenções de voto do público.

Para participar, basta clicar em quem você acha que deve sair nesta noite. Lembrando que a enquete não tem qualquer influência no resultado do programa e serve apenas como observatório da opinião do público.

O resultado da votação será anunciado em transmissão simultânea na TV Globo e no Globoplay, a partir das 22h30.