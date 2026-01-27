Ícone da MPB, Djavan, completa 77 anos nesta terça-feira (27/1)

Lucas Maia*

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Djavan Caetano Viana, nascido em 27 de janeiro de 1949, em Maceió (AL), tem como marcas a singularidade e a originalidade de suas canções. O compositor completa 77 anos nesta terça-feira (27/1).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: João Gordo é DJ em festa de punk-rock na Infinu neste sábado (31/1)

Ele convive desde cedo com a música, pois acompanhava sua mãe, Virgínia, que lavava roupa e cantava com outras lavadeiras da cidade à beira do rio. Ela inseriu Djavan no mundo da música, o que fez com que ele sonhasse em ser cantor. Ela o colocava para ouvir nas emissoras de rádio grandes músicos como, Orlando Silva, Ângela Maria, Dalva de Oliveira, Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga. Apesar de talentoso na voz, Djavan também era excelente com os pés, jogou futebol na base do CSA, um dos principais times do estado, mas preferiu seguir a carreira de cantor.

Leia também: Curso audiovisual gratuito ensina sobre financiamento e políticas públicas

Seu primeiro estúdio foi na casa do amigo Márcio, onde o pai do colega, Dr. Ismar Gatto, tinha um equipamento de som de muita qualidade, além de uma vasta coleção de discos. Nesse paraíso musical, Djavan encontrou canções de todas as épocas, de Beethoven a Ella Fitzgerald e de Tom Jobim a Luiz Gonzaga. Ali, ele teve certeza da sua paixão pela música. Com 18 anos, deu seus primeiros passos tocando em bailes de Maceió. Aos 23, sua terra natal já estava pequena para o sucesso do jovem artista, que foi para o Rio de Janeiro.

Leia também: Escritora Maíra Valério lança 'Amarga' na Livraria Circulares

Djavan teve dificuldades, inicialmente, mas logo passou a tocar em baladas conhecidas da cidade. Com a ajuda de um amigo radialista, ele conheceu um produtor da gravadora Som Livre que o levou para a TV Globo. Ele começou fazendo trilhas de novelas e no tempo livre compunha suas músicas. Ali, fez seu primeiro álbum com canções de variados gêneros.

Leia também: Harry Styles em SP: Ticketmaster quebra silêncio após denúncias

Nos anos 1980, conheceu Aldir Blanc, Cacaso e Chico Buarque, parceiros de MPB, que gravaram com ele o disco ‘Alumbramento’. Dali em diante, Djavan fez sucesso nacional e o próximo passo era conquistar o mundo. Nessa época, já fazia turnês nacionais e internacionais, foi aos Estados Unidos, Espanha e Angola. Na ida aos Estados Unidos, foi a Los Angeles e gravou a música ‘Samurai’ (1982) com Stevie Wonder.

Leia também: Canal Brasil celebra 20 anos do programa 'Espelho', com Lázaro Ramos

Ele é autor de sucessos como ‘Flor de Lis’ (1976), ‘Samurai’ (1982), ‘Oceano’ (1989), ‘Se…’ (1992), 'Eu te devoro' (1998) e 'Um amor puro' (1999).

Leia também: Bafta 2026: descubra todos os filmes e nomes que estão na disputa

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco