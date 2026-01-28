Luana Piovani fala sobre exigência nos relacionamentos e relembra Scooby

Em entrevista ao Conversa de Bar, na noite desta última segunda-feira (26/1), a apresentadora relembrou que seu ex-marido, Pedro Scooby, a considerava extremamente difícil - (crédito: Reprodução/ Instagram)

Luana Piovani abriu o coração sobre como encara seus relacionamentos e o que a atrai de um parceiro.

Em entrevista ao Conversa de Bar, na noite desta última segunda-feira (26/1), a apresentadora relembrou que seu ex-marido, Pedro Scooby, a considerava extremamente difícil. "Eu sou virginiana. O Pedro (Scooby), meu ex, dizia que era muito difícil alcançar o meu nível de excelência. E realmente, eu sou muito exigente. Porque eu me dedico demais. Em todos os sentidos", iniciou.

"O que é importante na vida da pessoa que está comigo, passa a ser importante para mim. Sou dos detalhes, romântica", afirmou Luana Piovani. Sincera, a artista também falou sobre o que a incomoda em relações com homens heterossexuais.

"O homem hétero tem o frisson da paixão, mas aquilo passa. E a Ferrari vira Fusca, e eu não caibo nesse lugar do Fusca, eu quero ser a Ferrari sempre. E o homem hétero não sabe fazer esse exercício. São detalhes bobos", disse Piovani. "Por exemplo, ele sempre ia te pegar no aeroporto; de repente, começa a pedir para você ir de Uber. Ele sempre vinha lindo, de banho tomado, para o jantar; de repente, começa a chegar suado. É isso que mata, para mim. uma relação", exemplificou.

