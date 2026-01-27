Semana do Cinema 2026 tem ingressos a partir de R$ 10 em todo o país

Campanha chega à 8ª edição com sessões a R$ 10 e R$ 12 e expectativa de repetir público milionário nas salas de cinema - (crédito: freepik)

Entre os dias 5 e 11 de fevereiro, o cinema volta a ganhar protagonismo em todo o país com a primeira edição de 2026 da Semana do Cinema. Durante o período, as redes participantes adotam preços únicos: R$ 10 para sessões que começam antes das 17h e R$ 12 para os demais horários, incluindo finais de semana. A campanha vale exclusivamente para sessões tradicionais, ficando de fora pré-estreias, shows e salas especiais.

Além dos ingressos, as bombonieres também entram no clima da ação, com combos promocionais de pipoca, snacks e refrigerantes. Na tela, o público encontra uma programação ampla. Estão previstos títulos indicados ao Oscar, como O Agente Secreto, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, Marty Supreme e Zootopia 2, além de produções de grande expectativa comercial, como Avatar: Fogo e Cinzas e A Empregada. A seleção de filmes, porém, pode variar conforme a curadoria de cada cinema.

A ação chega à sua oitava edição sob coordenação da Feneec (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com apoio da Abraplex, do Ingresso.com e do Grupo Consciência. Ao longo dos anos, a iniciativa se consolidou como uma política de estímulo ao acesso à cultura, levando mais de 23 milhões de pessoas às salas de exibição em todo o Brasil.

Para 2026, o objetivo é ir além do desempenho da edição anterior, realizada em agosto de 2025, que registrou mais de 3,4 milhões de ingressos vendidos, segundo o Ingresso.com. Com esse histórico, as redes se preparam para uma semana de programação ampla, plural e voltada a diferentes perfis de público.