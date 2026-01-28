Karoline Lima anuncia novo término com Léo Pereira

Apesar do término, Karoline Lima garantiu que não se arrepende de ter tentado retomar o relacionamento com o jogador do Flamengo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Karoline Lima usou as redes sociais na noite desta última terça-feira (27/1), e anunciou que seu relacionamento com Léo Pereira, chegou ao fim mais uma vez.

Através dos Stories do Instagram, a influenciadora digital contou que o rompimento ocorreu há cerca de uma semana. "Antes de dar espaço para todo esse burburinho, essas suposições, eu prefiro ser bem clara e objetiva, como sempre fui. O fato é que eu e o Léo não estamos mais juntos, não somos mais um casal. Tem uma semana que acabamos", declarou ela.

"Escolha consciente"

Apesar do término, Karoline Lima garantiu que não se arrepende de ter tentado retomar o relacionamento com o jogador do Flamengo. "Tínhamos, sim, retomado nosso relacionamento no final do ano passado, e acho que foi importantíssimo. Foi uma escolha extremamente consciente, e não tenho arrependimento com relação a isso", disse.

"Acho que precisávamos entender se era realmente tão bom quanto lembrávamos que era — ou tão ruim quanto lembrávamos que era. Foi meio que um tira-teima isso tudo, e está tudo bem também", apontou Karoline. Em reflexão, ela apontou que almeja novos caminhos nesta nova fase da vida pessoal.

"Tudo isso me levou a refletir sobre quem sou, quem quero ser. Sobre meus objetivos, meus planos, meus sonhos — o que eu quero fazer da minha vida e as coisas que quero conquistar. E, para tudo isso, preciso trilhar novos caminhos. Nem todo fim de ciclo precisa ser negativo. Muito pelo contrário: é maravilhoso se escolher, se entender e se respeitar — e é isso que estou fazendo", pontuou.

