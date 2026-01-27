BBB26: enquetes divergem e eliminação desta terça fica imprevisível

Vote na enquete do Correio Braziliense para mostrar quem você queria eliminar do reality - (crédito: Reprodução/Gshow)

A disputa para o segundo paredão do Big Brother Brasil 26 vem movimentando as enquetes on-line. Diferentes pesquisas de opinião mostram resultados díspares sobre quem o público está torcendo para deixar a casa mais vigiada do Brasil nesta terça-feira (27/1).

No levantamento parcial do portal Votalhada, Matheus dispara com 70% das intenções de voto. Gaúcho, o brother vem acumulando polêmicas com os demais participantes e discussões com Ana Paula Renault.

Já Leandro segue com 22% das intenções de voto. O baiano passou pela Casa de Vidro e vem se desentendendo com Alberto Cowboy desde o início da temporada.

Por último, Brigido leva apenas 9% das intenções de voto na enquete do portal. O manauense é um dos aliados de Matheus e também já fez críticas à Ana Paula. As parciais dos votos foram aferidas por volta das 19h30 desta terça-feira (27).

A enquete do UOL, no entanto, aponta um cenário diferente com Leandro ultrapassando as intenções de voto de Matheus. A disputa é acirrada com o baiano figurando com 46,45% e o gaúcho com 46,34%, uma diferença de apenas 0,11 pontos percentuais. Brigido continua fora da zona de risco nesta enquete, com 7,21% de rejeição. As parciais dos votos também foram aferidas por volta das 19h30 desta terça-feira (27).

Vale lembrar que nenhuma das duas parciais tem válida prática na eliminação do programa.

Na pesquisa de opinião do Correio, você também pode votar em quem você achar que deve ser o eliminado neste paredão. Participe e vote entre Matheus, Leandro e Brigido.





