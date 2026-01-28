Espaço Cultural Renato Russo recebe quarta edição da Mostra Ballroom

Casa de Abloh é uma das Casas Voguing participantes do ballroom - (crédito: ivulgação)

Na sexta-feira (30/1) e no sábado (31/1), o Espaço Cultural Renato Russo recebe a quarta edição de Mostra Cultural Ballroom. Na sexta (30/1), a atração é uma roda de conversa a partir das 19h30 e, no sábado (31/1), a atração é o Baile Voguing, a partir das 19h.

A ballroom é uma expressão cultural da comunidade LGBT+, negra e latina. Surgiu nos Estados Unidos, a partir da década de 1970, como resposta à exclusão dos negros nos espaços da vida civil. A roda de conversa tem o tema Memória, Identidade e Mudança Social e conta com a artista baiana Puma Camille, reconhecida pela contribuição à cultura ballroom brasileira.

No sábado, a Ballroom apresenta o tradicional Baile Voguing, no qual artistas se apresentam em diferentes categorias e representam diferentes casas. Ao todo, seis categorias serão apresentadas: OTA runway, beginners performance, old way, face OTA, soft & cunt versus dramatics e house leaders performance. As categorias representadas avaliam danças, desfiles e dublagens, entre outros.

No total, 11 casas serão representadas: Casa de Laffond, Casa de Abloh, Casa de Ratturas, Casa de Onija, House Of HandsUp, Casa dy Luxúria, House Of Cabal, Casa de Arapô, House Of Mamba Negra, COB TV e Chanter’s. A noite também contará com a apresentação de Simone Demonqueen e DJ Úrsula Zion Rattura.

Serviço

Quarta Mostra Cultural Ballroom

Sexta (30/1), às 19h30, e sábado (31/1), às 19h, no Espaço Cultural Renato Russo (508 sul). Entrada gratuita.