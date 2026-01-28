Gracyanne Barbosa fala sobre Belo e Viviane Araújo em 'Três Graças'

Em entrevista à revista Quem, a influenciadora fitness contou que costuma assistir à trama de Aguinaldo Silva junto com a mãe, Ledir Jacobina, a ex-sogra, Teresinha Vieira, e a ex-enteada, Isadora Vieira, caçula do artista, que moram na mesma casa - (crédito: Reprodução/Instagram)

Gracyanne Barbosa abriu o jogo e deu sua opinião sobre a atuação do ex-marido, Belo, como ator em Três Graças, atual novela das nove da Globo, onde, inclusive, contracena com outra ex-mulher, Viviane Araújo.

Em entrevista à revista Quem, a influenciadora fitness contou que costuma assistir à trama de Aguinaldo Silva junto com a mãe, Ledir Jacobina, a ex-sogra, Teresinha Vieira, e a ex-enteada, Isadora Vieira, caçula do artista, que moram na mesma casa.

"Lá em casa sempre está na novela. A dona Teresinha, que é a mãe do Belo, fica esperando, assiste com a minha mãe, com a filha do Belo – que mora com a gente também -, mas eu nem sempre estou em casa. Quando eu estou, a gente assiste junto", disse Gracyanne Barbosa, que não poupou elogios ao ex-marido, com quem manteve a união por 16 anos, e se separaram em 2024.

"Eu estou superfeliz com a atuação do Belo. Eu acho que ele está arrasando! Era uma coisa que ele queria muito e, com certeza, superou as expectativas", comemorou a ex-BBB. Sincera, Gracyanne afirmou que se surpreendeu com as cenas entre Belo e Viviane.

"Eu acho que nunca tinha passado pela minha cabeça, mas como ela também é atriz, eu acho que é um presente muito grande para o Belo poder atuar do lado da Viviane, que já é uma atriz conceituada, que já fez vários trabalhos", declarou ela. "Os dois tão arrasando muito como Misael e Consuelo, acho que tem muito por aí e também estou aguardando aquele beijo", concluiu, aos risos.

