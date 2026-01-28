InícioDiversão e Arte
Exposição

Exposição reúne peças de cerâmica artística na galeria A Pilastra

Com obras em cerâmica de Rodrigo Machado e Isabel Se Oh, a exposição tem como foco a cerâmica artística e o diálogo entre os dois artistas

Rodrigo Machado e Isabel Se Oh ocupam galeria A Pilastra - (crédito: Rodrigo Machado)
Rodrigo Machado e Isabel Se Oh ocupam galeria A Pilastra - (crédito: Rodrigo Machado)

A partir do dia 29 de janeiro, a exposição Corpo-coisa-planta-bicho ocupa a galeria A Pilastra com obras de Isabel Se Oh e Rodrigo Machado. A mostra fica em cartaz até 28 de fevereiro e funciona entre quarta e sábado, das 14h às 19h, com entrada gratuita.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Ao Correio, a curadora da galeria Gisele Lima diz ter um apreço por exposições que fogem do tradicional: “Aqui em Brasília é raro encontrar exposições dedicadas a cerâmica”. A curadora também elogia os artistas: “A gente admira há muito tempo e a ideia de juntá-los foi exatamente porque o trabalho dos dois dialoga muito. A forma como eles trabalham o material da cerâmica se aproxima, o jeito que eles trabalham a cor ou a ausência da cor, como eles trazem um pensamento orgânico”, explica. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A exposição em cenário de crescente de interesse pela cerâmica artística em Brasília e reflete um movimento global de retomada de práticas manuais e processos reflexivos. Gisele afirma que o expectador pode esperar uma exposição diferente do comum. “Sem pinturas nas paredes, com muitos objetos, uma exposição sensível, imersiva, sensorial, com um trabalho super delicado e instigante de ambos os artistas”, garante.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 28/01/2026 11:53
SIGA
x