Exposição reúne peças de cerâmica artística na galeria A Pilastra

A partir do dia 29 de janeiro, a exposição Corpo-coisa-planta-bicho ocupa a galeria A Pilastra com obras de Isabel Se Oh e Rodrigo Machado. A mostra fica em cartaz até 28 de fevereiro e funciona entre quarta e sábado, das 14h às 19h, com entrada gratuita.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao Correio, a curadora da galeria Gisele Lima diz ter um apreço por exposições que fogem do tradicional: “Aqui em Brasília é raro encontrar exposições dedicadas a cerâmica”. A curadora também elogia os artistas: “A gente admira há muito tempo e a ideia de juntá-los foi exatamente porque o trabalho dos dois dialoga muito. A forma como eles trabalham o material da cerâmica se aproxima, o jeito que eles trabalham a cor ou a ausência da cor, como eles trazem um pensamento orgânico”, explica.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Luana Piovani fala sobre exigência nos relacionamentos e relembra Scooby

A exposição em cenário de crescente de interesse pela cerâmica artística em Brasília e reflete um movimento global de retomada de práticas manuais e processos reflexivos. Gisele afirma que o expectador pode esperar uma exposição diferente do comum. “Sem pinturas nas paredes, com muitos objetos, uma exposição sensível, imersiva, sensorial, com um trabalho super delicado e instigante de ambos os artistas”, garante.