'O agente secreto' e filme com Santoro lideram pré-indicados aos Platino

Saíram, nesta quinta (29/1), em Madrid (Espanha), os pré-indicados aos prêmios Platino Xcaret, numa seleção que favorece os nacionais O filho de mil homens e O agente secreto, respectivamente, com 11 e 8 pré-candidaturas. Também estão na relação, filmes com ampla bilheteria e reconhecimento entre os brasileiros: Homem com H (cinco candidaturas, entre as quais melhor interpretação masculina (Jesuíta Barbosa) e Vitória, com o qual Fernanda Montenegro aparece pela melhor interpretação feminina.

Destacados para a visibilidade no Platino, que projeta o cinema ibero-americano, estão filmes como Manas (a confirmar candidaturas parciais de melhor filme, obra-prima (Marianna Brennand), atriz coadjuvante (Dira Paes), montagem e ainda educação em valores. Ao longa O último azul (que destaca Denise Weinberg, Rodrigo Santoro e a categoria de efeitos especiais) somam-se a comédias como Central de Inteligência Cearense, Uma mulher sem filtro e Kasa Branca. Entre documentários, despontam Apocalipse nos Trópicos, Milton Bituca Nascimento e Ritas. Dentre minisséries nacionais, foram lembradas Máscaras de oxigênio não cairão automaticamente, Ângela Diniz: Assassinada e condenada, Tremembé e Os donos do jogo. Beleza fatal e Guerreiros do sol têm chances de disputa também.



A premiação Platino Xcaret é promovida pela Entidade de Gestão de Direitos dos Produtores Audiovisuais e pela Federação Ibero-Americana de Produção Cinematográfica e Audiovisual, além de contar com a parceria da Federação Ibero-Americana de Academias de Artes e Ciências Cinematográficas. O resultado será conhecido em 9 de maio, no Teatro Gran Tlachco do Parque Xcaret (na Riviera Maya mexicana).

Veja os destaques entre os dois nacionais recordistas:

O filho de mil homens

Melhor filme, direção e roteiro (Daniel Rezende), ator coadjuvante (Johnny Massaro), atriz coadjuvante (Grace Passô), música original, direção de arte, fotografia, direção de som, efeitos especiais e maquiagem.

O agente secreto

Melhor filme, direção e roteiro (Kleber Mendonça Filho), interpretação masculina (Wagner Moura), música original, montagem, direção de arte e figurino.



