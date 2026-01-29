Arlindinho Cruz apresenta Sabagode na Arena Adega neste sábado (31/1)

Arlindinho Cruz se apresenta pela primeira vez em CeiIândia - (crédito: Redes sociais do artista)

A Arena Adega, em Ceilândia, recebe, neste sábado (31/1), o projeto Sabagode, a partir das 21h. A grande atração da noite é Arlindinho Cruz, um dos principais nomes do samba e do pagode da nova geração. O evento marca a estreia do projeto na cidade e promete celebrar a música popular brasileira.

O Sabagode é uma junção de Arlindinho com a Arena Adega, e visa proporcionar ao público um momento de roda de samba que mescla o moderno e tradicional, juntando a música, a dança e o clima do samba. Para essa noite especial em Ceilândia, o repertório transita entre clássicos do samba, pagode e releituras da MPB. A proposta é unir tradição e identidade própria e a conexão histórica de Ceilândia com a cultura popular.

Além de Arlindinho, o evento contará com shows de Gabriel Vizzy, Dell, Rafael Lima, Criz e Léo Pereira.O encontro reúne diferentes vozes do samba e do pagode em uma mesma noite. O DJ Luciano Araújo assume o comando do som e garante a animação do público do início ao fim.





Serviço

Sabagode na Adega dos Amigos

No próximo sábado (31/1), ás 21h, na Arena Adega, na Ceilândia. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do Sympla ou presencialmente no espaço do show. Classificação indicativa: maiores de 18 anos.





*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel