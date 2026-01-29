Filme brasiliense é exibido na Mostra de Tiradentes antes de ir à França

Filme acompanha Maní (Mary Tupiassu), chef de cozinha que trabalha em Brasília e tem a rotina modificada pelo adoecimento da avó. - (crédito: Divulgação)

Filmado no Distrito Federal e no Pará, o curta-metragem Amassunu — O Ruído das Águas estreia neste sábado (31/1) na 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes. A obra é dirigida por Juliana Boechat e Venusto, radicados em Brasília, e também será exibida no Festival de Clermont-Ferrand, na França, que ocorre entre esta sexta-feira (30/1) e dia 7 de fevereiro de 2026.

A história narrada pelo curta é a de Maní, chef de cozinha que mora em Brasília, “mas não consegue se sentir pertencente”, diz a atriz Mary Tupiassu. “É como se a cidade não aceitasse os talentos dela.” A partir da notícia da doença da avó, a personagem retorna ao Pará, onde nasceu.

“Um dos pontos que a gente traz no filme são as belezas na fauna, flora e gastronomia da região Norte”, explica Venusto. O roteiro de Samir Mello também levanta reflexões a respeito da tradição amazônica e da preservação ambiental, de forma "poética e afetuosa”, completa Venusto.

Produzido pela Claraboia Filmes em parceria com a Embratur, no âmbito do edital Brasil com S, o projeto nasce do encontro entre artistas amazônicos e uma equipe criativa comprometida com a valorização da cultura local, dos saberes tradicionais e da potência simbólica da região.

