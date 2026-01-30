Palmeiras acerta empréstimo de Raphael Veiga para o América-MEX

Palmeiras e América do México acertaram o empréstimo de Raphael Veiga até o fim da temporada. O meio-campista é esperado nos próximos dias em território mexicano para realizar exames médicos e, na sequência, ser oficialmente apresentado pelo novo clube.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Antes da viagem, Veiga fará sua despedida do elenco alviverde nesta sexta-feira (30/1), na Academia de Futebol, encerrando temporariamente uma trajetória marcada por títulos e protagonismo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Como parte da negociação, o Palmeiras estendeu o contrato do jogador até dezembro de 2028. O vínculo anterior tinha validade até o fim de 2027. O acordo de empréstimo não prevê pagamento imediato ao clube paulista, mas inclui uma opção de compra que pode gerar retorno financeiro ao Verdão, com valores mantidos em sigilo.

A decisão de atuar no futebol mexicano passou pelo entendimento do próprio atleta de que havia perdido espaço no elenco palmeirense e já não conseguia render no mesmo nível de temporadas anteriores. A presença do brasileiro André Jardine no comando técnico do América também foi determinante para a escolha.

Em 2026, Raphael Veiga conviveu com problemas físicos e apresentou oscilações ao longo do ano. Ainda assim, participou de 53 partidas na temporada, com sete gols marcados e 11 assistências distribuídas.

No Palmeiras desde 2017, o meia construiu uma história de peso. Afinal, se tornou um dos grandes ídolos recentes do clube e figura entre os jogadores mais vitoriosos da trajetória alviverde. Com 109 gols anotados, Veiga é o maior artilheiro do Palmeiras no século 21, reforçando o tamanho de seu legado no Alviverde.