CBF aumenta premiação para campeão da Supercopa do Brasil

A CBF divulgou, nesta sexta-feira (30/1), o aumento da premiação da Supercopa do Brasil 2026, que ocorrerá no domingo (1º/2), às 16h, entre Flamengo e Corinthians, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. Cada clube terá direito a R$ 6,35 milhões, valor que foi incrementado em R$ 300 mil em comparação à edição de 2025.

Além disso, a Conmebol vai enviar à CBF 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,2 milhões) para o campeão. Com isso, o valor total para o vencedor da Supercopa do Brasil será de R$ 11,55 milhões. O vice-campeão, aliás, receberá R$ 6,35 milhões, assim como o vencedor.

O jogo, afinal, simboliza a abertura da temporada nacional de futebol. O duelo coloca frente a frente o Flamengo (atual campeão do Campeonato Brasileiro) e o Corinthians (atual campeão da Copa do Brasil).

Com duas das principais torcidas do país, o estádio com capacidade para mais de 70 mil pessoas estará dividido meio a meio para abrigar os apaixonados. Antes de a bola rolar, os torcedores presentes assistirão ao show de abertura do cantor e compositor pernambucano João Gomes. O duelo terá transmissão ao vivo de TV Globo, SporTV, GE TV e Premiere.



