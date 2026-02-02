InícioDiversão e Arte
Grammy 2026: Bad Bunny faz história e leva Álbum do Ano

Artista porto-riquenho é o primeiro a receber o prêmio na principal categoria da noite com um projeto todo em espanhol

Bad Bunny aceita o prêmio de Álbum do Ano por "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" no palco durante a 68ª edição do GRAMMY - (crédito: Foto por EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

O cantor porto-riquenho Bad Bunny fez história na noite deste domingo (1º/2) ao ganhar o Grammy de Álbum do Ano com Debí Tirar Más Fotos. Ele é o primeiro artista a conquistar o prêmio na principal categoria da noite com um projeto todo em espanhol. 

Um dos discos mais aclamados de 2025, Debí Tirar Más Fotos celebra a cultura latina, principalmente a de Porto Rico. 

Durante discurso, Bad protestou contra o ICE, a Agência de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos.  “Antes de mais nada, fora ICE. Não somos selvagens, não somos animais, nós somos serem humanos, somos americanos”, disse o artista. “Além disso, quero dizer às pessoas que estão assistindo para não propagar o ódio. O ódio acaba se tornando mais potente quando você agrega ao ódio. Algo mais poderoso que o ódio é o amor. É isso que temos que fazer: lutar com amor", acrescentou.

Ana Raquel Lelles

Subeditora de redes sociais

Trabalhou no Estado de Minas, Gshow e Metrópoles, na editoria de Entretenimento e no núcleo de Branded Contenet. Participou de fellowships na Columbia University, no International News Media Association e no ICFJ.

Por Ana Raquel Lelles
postado em 02/02/2026 06:30
