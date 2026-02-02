Grammy 2026: Bad Bunny faz história e leva Álbum do Ano

O cantor porto-riquenho Bad Bunny fez história na noite deste domingo (1º/2) ao ganhar o Grammy de Álbum do Ano com Debí Tirar Más Fotos. Ele é o primeiro artista a conquistar o prêmio na principal categoria da noite com um projeto todo em espanhol.
Um dos discos mais aclamados de 2025, Debí Tirar Más Fotos celebra a cultura latina, principalmente a de Porto Rico.
Durante discurso, Bad protestou contra o ICE, a Agência de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos. “Antes de mais nada, fora ICE. Não somos selvagens, não somos animais, nós somos serem humanos, somos americanos”, disse o artista. “Além disso, quero dizer às pessoas que estão assistindo para não propagar o ódio. O ódio acaba se tornando mais potente quando você agrega ao ódio. Algo mais poderoso que o ódio é o amor. É isso que temos que fazer: lutar com amor", acrescentou.
