Grammy 2026: Maria Bethânia e Caetano Veloso ganham prêmio

Maria Bethânia e Caetano Veloso venceram o Grammy 2026 na categoria Melhor Álbum de Música Global com o projeto “Caetano & Bethânia Ao Vivo”, neste domingo, 1º de fevereiro, durante a 68ª edição do Grammy, realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos. O prêmio foi concedido ao registro ao vivo da turnê que reuniu a dupla entre 2024 e 2025, com base nos critérios gerais da categoria, que avaliam excelência artística, qualidade técnica e relevância cultural de obras produzidas fora do eixo anglófono.

O álbum premiado é um registro da turnê “Caetano & Bethânia Ao Vivo”, que percorreu diversas cidades brasileiras entre 2024 e 2025. O projeto reúne interpretações conjuntas e individuais de canções que marcaram a trajetória dos dois artistas, com arranjos concebidos para o espetáculo e gravação realizada durante apresentações ao vivo.

Na disputa pelo prêmio de Melhor Álbum de Música Global, o disco concorreu com No Sign of Weakness, do rapper nigeriano Burna Boy; Sounds of Kumbha, do cantor indiano Siddhant Bhatia; Eclairer le monde, Light the World, do senegalês Youssou N’Dour; Mind Explosion, da banda de jazz Shakti; e Chapter III: We Return To Light, da britânica Anoushka Shankar, em parceria com Alam Khan e Sarathy Korwar, artistas de origem indiana.

Maria Bethânia e Caetano Veloso têm carreiras iniciadas na década de 1960 e são referências centrais da música popular brasileira, com atuação destacada no movimento tropicalista e reconhecimento internacional ao longo de mais de seis décadas. Ambos mantêm produção artística contínua, com lançamentos de álbuns, turnês e colaborações no Brasil e no exterior.

Ao longo da história do Grammy, artistas brasileiros como Tom Jobim, Eumir Deodato, Sérgio Mendes, Milton Nascimento, Caetano Veloso e Gilberto Gil já venceram a premiação em diferentes categorias.