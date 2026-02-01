Grammy 2026: veja os vencedores das principais categorias

A noite deste domingo (1º/2) está agitada por conta do Grammy, a maior premiação da indústria da música. Kendrick Lamar acumula o maior número de indicações, totalizando 9. Em seguida, Lady Gaga com 7; Bad Bunny, Sabrina Carpenter e Leon Thomas com 6 cada.
Para além dos nomes internacionais, os irmãos Maria Bethânia e Caetano Veloso estão indicados na categoria “Melhor Álbum de Música Global” com o projeto “Caetano e Bethânia Ao Vivo”, um registro da turnê dos baianos.
O evento terá apresentações de Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Clipse e Pharrell Williams, Post Malone, Reba McEntire, Katseye, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, Addison Rae, The Marías e Alex Warren.
Veja os vencedores:
Álbum do Ano
- Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
- Swag – Justin Bieber
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
- Mayhem – Lady Gaga
- GNX – Kendrick Lamar
- Mutt – Leon Thomas
- Chromakopia – Tyler, the Creator
Gravação do Ano
- DtMF, Bad Bunny
- Manchild, Sabrina Carpenter
- Anxiety, Doechii
- Wildflower, Billie Eilish
- Abracadabra, Lady Gaga
- Luther, Kendrick Lamar com SZA
- The Subway, Chappell Roan
- APT., Rosé, Bruno Mars
Música do Ano
- “Abracadabra” – Lady Gaga, Henry Walter e Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)
- “Anxiety” – Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)
- “APT.” – Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas e Henry Walter, compositores (Rosé, Bruno Mars)
- “DtMF” – Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry e Roberto José Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)
- “Golden [From “KPop Demon Hunters”]” – EJAE e Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami)
- “Luther” – Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears e Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar com SZA)
- “Manchild” – Amy Allen, Jack Antonoff e Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)
- “Wildflower” – Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)
Artista Revelação
- Olivia Dean
- Katseye
- The Marias
- Addison Rae
- Sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Melhor Performance Solo Pop
- “Daisies” — Justin Bieber
- “Manchild” — Sabrina Carpenter
- “Disease” — Lady Gaga
- “The Subway” — Chappell Roan
- “Messy” — Lola Young
Melhor Performance de Duo/Grupo Pop
- “Defying Gravity” – Cynthia Erivo e Ariana Grande
- “Golden [From “KPop Demon Hunters”]” – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
- “Gabriela” – Katseye
- “APT.” – Rosé, Bruno Mars
- “30 for 30” – SZA com Kendrick Lamar
Melhor Álbum Vocal Pop
- Swag – Justin Bieber
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
- Something Beautiful – Miley Cyrus
- Mayhem – Lady Gaga
- I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims
Melhor Gravação de Dance/Eletrônica
- “No Cap” — Disclosure & Anderson .Paak
- “Victory Lap” — Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax
- “Space Invader” — Kaytranada
- “Voltage” — Skrillex
- “End of Summer” — Tame Impala
Melhor Gravação de Dance Pop
- “Bluest Flame” – Selena Gomez e Benny Blanco
- “Abracadabra” — Lady Gaga
- “Midnight Sun” – Zara Larsson
- “Just Keep Watching (From “F1 The Movie”)”
- “Illegal” – PinkPantheress
Melhor Álbum de Dance/Eletrônica
- ‘Eusexua ‘ — FKA Twigs
- Ten Days — Fred Again..
- Fancy That — PinkPantheress
- Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol
- F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!!
Melhor Gravação Remixada
- “Abracadabra (Gesaffelstein Remix)” — Gesaffelstein, remixer (Lady Gaga, Gesaffelstein)
- “Don’t Forget About Us” — Kaytranada, remixer (Mariah Carey & Kaytranada)
- “A Dreams A Dream – Ron Trent Remix” — Ron Trent, remixer (Soul II Soul)
- “Galvanize” — Chris Lake, remixer (The Chemical Brothers & Chris Lake)
- “Golden – David Guetta REM/X” — David Guetta, remixer (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami)
Melhor Performance de Rock
- “U Should Not Be Doing That” — Amyl and the Sniffers
- “The Emptiness Machine” — Linkin Park
- “Never Enough” — Turnstile
- “Mirtazapine” — Hayley Williams
- “Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning” — Yungblud Featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II
Melhor Desempenho em Metal
- “Night Terror” — Dream Theater
- “Lachryma” — Ghost
- “Emergence” — Sleep Token
- “Soft Spine” — Spiritbox
- “Birds” — Turnstile
Melhor Música de Rock
- “As Alive as You Need Me to Be” – Trent Reznor e Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)
- “Caramel” – Vessel1 e Vessel2, compositores (Sleep Token)
- “Glum” – Daniel James e Hayley Williams, compositores (Hayley Williams)
- “Never Enough” – Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills e Brendan Yates, compositores (Turnstile)
- “Zombie” – Dominic Harrison e Matt Schwartz, compositores (Yungblud)
Melhor Álbum de Rock
- Private Music — Deftones
- I Quit — Haim
- From Zero — Linkin Park
- Never Enough — Turnstile
- Idols — Yungblud
Melhor Performance de Música Alternativa
- “Everything Is Peaceful Love” — Bon Iver
- “Alone” — The Cure
- “Seein’ Stars” — Turnstile
- “Mangetout” — Wet Leg
- “Parachute” — Hayley Williams
Melhor Álbum de Música Alternativa
- Sable, Fable – Bon Iver
- Songs of a Lost World – The Cure
- Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator
- Moisturizer – Wet Leg
- Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams
Melhor Performance de R&B
- “Yukon” – Justin Bieber
- “It Depends” – Chris Brown com participação de Bryson Tiller
- “Folded” – Kehlani
- “Mutt (Ao vivo do Tiny Desk da NPR)” – Leon Thomas
- “Heart of a Woman” – Summer Walker
Melhor Performance de R&B Tradicional
- “Here We Are” — Durand Bernarr
- “Uptown” — Lalah Hathaway
- “Love You Too” — Ledisi
- “Crybaby” — SZA
- “Vibes Don’t Lie” — Leon Thomas
Melhor Música de R&B
- “Folded” — Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes e Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani)
- “Heart of a Woman” — David Bishop e Summer Walker, compositores (Summer Walker)
- “It Depends” — Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr., Ryan Press, Bryson Tiller, Elliott Trent e Dewain Whitmore Jr., compositores (Chris Brown com participação de Bryson Tiller)
- “Overqualified” — James John Abrahart Jr e Durand Bernarr, compositores (Durand Bernarr)
- “Yes It Is” — Jariuce Banks, Lazaro Andres Camejo, Mike Hector, Peter Lee Johnson, Rodney Jones Jr., Ali Prawl e Leon Thomas, compositores (Leon Thomas)
Melhor Álbum de R&B Progressivo
- Bloom — Durand Bernarr
- Adjust Brightness — Bilal
- Love on Digital — Destin Conrad
- Access All Areas — Flo
- Come as You Are — Terrace Martin & Kenyon Dixon
Melhor Álbum de R&B
- Beloved — Giveon
- Why Not More? — Coco Jones
- The Crown — Ledisi
- Escape Room — Teyana Taylor
- Mutt — Leon Thomas
Melhor Performance de Rap
- “Outside” — Cardi B
- “Chains & Whips” — Clipse, Pusha T & Malice com participação de Kendrick Lamar & Pharrell Williams
- “Anxiety” — Doechii
- “TV Off” — Kendrick Lamar com participação de Lefty Gunplay
- “Darling, I” — Tyler, the Creator com participação de Teezo Touchdown
Melhor Performance de Rap Melódico
- “Proud of Me” — Fridayy com participação de Meek Mill
- “Wholeheartedly” — JID com participação de Ty Dolla $ign e 6Lack
- “Luther” — Kendrick Lamar com participação de SZA
- “WeMaj” — Terrace Martin e Kenyon Dixon com participação de Rapsody
- “Somebody Loves Me” — Partynextdoor e Drake
Melhor Música de Rap
- “Anxiety” — Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)
- “The Birds Don’t Sing” — Gene Elliott Thornton Jr., Terrence Thornton, Pharrell Williams e Stevie Wonder, compositores (Clipse, Pusha T e Malice com John Legend e Voices of Fire)
- “Sticky” — Aaron Bolton, Dudley Alexander Duverne, Gloria Woods, Dwayne Carter Jr., Janae Wherry, Tyler Okonma e Rex Zamor, compositores (Tyler, the Creator com GloRilla, Sexyy Red e Lil Wayne)
- “TGIF” — Lucas Alegria, Dillon Brophy, Yakki Davis, Gloria Woods, Jess Jackson, Ronnie Jackson, Mario Mims e Jorge M. Taveras, compositores (GloRilla)
- “TV Off” — Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears e Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar com participação de Lefty Gunplay)
Melhor Álbum de Rap
- Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
- Glorious – GloRilla
- God Does Like Ugly – JID
- GNX – Kendrick Lamar
- Chromakopia – Tyler, the Creator
Melhor Álbum Vocal Pop Tradicional
- Wintersongs — Laila Biali
- The Gift of Love — Jennifer Hudson
- Who Believes in Angels? — Elton John & Brandi Carlile
- Harlequin — Lady Gaga
- A Matter of Time — Laufey
- The Secret Of Life: Partners, Volume 2 — Barbra Streisand
Melhor Álbum de Pop Latino
- Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
- Bogotá (Deluxe) – Andrés Cepeda
- Tropicoqueta – Karol G
- Cancionera – Natalia Lafourcade
- ¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz
- Melhor Álbum de Música Urbana
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny
- Mixteip — J Balvin
- FERXXO VOL X: Sagrado — Feid
- NAIKI — Nicki Nicole
- EUB DELUXE — Trueno
- SINFÓNICO (En Vivo) —Yandel
Melhor Album de Rock Latino ou Alternativo
- Genes Rebeldes — Aterciopelados
- ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
- PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso
- ALGORHYTHM — Los Wizzards
- Novela — Fito Paez
Melhor Álbum de Música Mexicana (incluindo Tejano)
- MALA MÍA — Fuerza Regida, Grupo Frontera
- Y Lo Que Viene — Grupo Frontera
- Sin Rodeos — Paola Jara
- Palabra De To’s (Seca) — Carín León
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo) — Bobby Pulido
Melhor Performance Musical Global
- EoO — Bad Bunny
- Cantando en el Camino — Ciro Hurtado
- JERUSALÉM — Angélique Kidjo
- Imigrante Y Que? — Yeisy Rojas
- Shrini’s Dream (Ao vivo) — Shakti
- Daybreak — Anoushka Shankar com Alam Khan e Sarathy Korwar
Melhor Performance de Música Africana
- “Love” — Burna Boy
- “With You” — Davido com participação de Omah Lay
- “Hope & Love” — Eddy Kenzo e Mehran Matin
- “Gimme Dat” — Ayra Starr com participação de Wizkid
- “Push 2 Start” — Tyla
Melhor Álbum de Música Global
- Sounds Of Kumbha — Siddhant Bhatia
- No Sign of Weakness — Burna Boy
- Eclairer le monde – Light the World — Youssou N’Dour
- Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live) — Shakti
- Chapter III: We Return to Light — Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar
- Caetano e Bethânia Ao Vivo — Caetano Veloso and Maria Bethânia
Música para Mídia Visual
- Trent Reznor & Atticus Ross - Tron: Ares - "As Alive As You Need Me To Be"
- HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami (KPop Demon Hunters) - "Golden"
- Sinners - "I Lied to you"
- Elton John: Never Too Late - "Never Too Late - Elton John e Brandi Carlile"
*Lista em atualização
