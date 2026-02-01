InícioDiversão e Arte
Grammy 2026: veja os vencedores das principais categorias

A maior premiação da música acontece neste domingo (1º/2)

Cantor portorriquenho Bad Bunny - (crédito: Reprodução/Instagram/@badbunnypr)
Cantor portorriquenho Bad Bunny - (crédito: Reprodução/Instagram/@badbunnypr)

A noite deste domingo (1º/2) está agitada por conta do Grammy, a maior premiação da indústria da música. Kendrick Lamar acumula o maior número de indicações, totalizando 9. Em seguida, Lady Gaga com 7; Bad Bunny, Sabrina Carpenter e Leon Thomas com 6 cada. 

Para além dos nomes internacionais, os irmãos Maria Bethânia e Caetano Veloso estão indicados na categoria “Melhor Álbum de Música Global” com o projeto “Caetano e Bethânia Ao Vivo”, um registro da turnê dos baianos. 

O evento terá apresentações de Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Clipse e Pharrell Williams, Post Malone, Reba McEntire, Katseye, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, Addison Rae, The Marías e Alex Warren.

Veja os vencedores:

Álbum do Ano

  • Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
  • Swag – Justin Bieber
  • Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
  • Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
  • Mayhem – Lady Gaga
  • GNX – Kendrick Lamar
  • Mutt – Leon Thomas
  • Chromakopia – Tyler, the Creator

Gravação do Ano

  • DtMF, Bad Bunny
  • Manchild, Sabrina Carpenter
  • Anxiety, Doechii
  • Wildflower, Billie Eilish
  • Abracadabra, Lady Gaga
  • Luther, Kendrick Lamar com SZA
  • The Subway, Chappell Roan
  • APT., Rosé, Bruno Mars

Música do Ano

  • “Abracadabra” – Lady Gaga, Henry Walter e Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)
  • “Anxiety” – Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)
  • “APT.” – Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas e Henry Walter, compositores (Rosé, Bruno Mars)
  • “DtMF” – Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry e Roberto José Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)
  • “Golden [From “KPop Demon Hunters”]” – EJAE e Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami)
  • “Luther” – Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears e Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar com SZA)
  • “Manchild” – Amy Allen, Jack Antonoff e Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)
  • “Wildflower” – Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)

Artista Revelação

  • Olivia Dean
  • Katseye
  • The Marias
  • Addison Rae
  • Sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

Melhor Performance Solo Pop

  • “Daisies” — Justin Bieber
  • “Manchild” — Sabrina Carpenter
  • “Disease” — Lady Gaga
  • “The Subway” — Chappell Roan
  • “Messy” — Lola Young

Melhor Performance de Duo/Grupo Pop

  • “Defying Gravity” – Cynthia Erivo e Ariana Grande
  • “Golden [From “KPop Demon Hunters”]” – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
  • “Gabriela” – Katseye
  • “APT.” – Rosé, Bruno Mars
  • “30 for 30” – SZA com Kendrick Lamar

Melhor Álbum Vocal Pop

  • Swag – Justin Bieber
  • Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
  • Something Beautiful – Miley Cyrus
  • Mayhem – Lady Gaga
  • I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims

Melhor Gravação de Dance/Eletrônica

  • “No Cap” — Disclosure & Anderson .Paak
  • “Victory Lap” — Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax
  • “Space Invader” — Kaytranada
  • “Voltage” — Skrillex
  • “End of Summer” — Tame Impala

Melhor Gravação de Dance Pop

  • “Bluest Flame” – Selena Gomez e Benny Blanco
  • “Abracadabra” — Lady Gaga
  • “Midnight Sun” – Zara Larsson
  • “Just Keep Watching (From “F1 The Movie”)”
  • “Illegal” – PinkPantheress

Melhor Álbum de Dance/Eletrônica

  • ‘Eusexua ‘ — FKA Twigs
  • Ten Days — Fred Again..
  • Fancy That — PinkPantheress
  • Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol
  • F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!!

Melhor Gravação Remixada

  • “Abracadabra (Gesaffelstein Remix)” — Gesaffelstein, remixer (Lady Gaga, Gesaffelstein)
  • “Don’t Forget About Us” — Kaytranada, remixer (Mariah Carey & Kaytranada)
  • “A Dreams A Dream – Ron Trent Remix” — Ron Trent, remixer (Soul II Soul)
  • “Galvanize” — Chris Lake, remixer (The Chemical Brothers & Chris Lake)
  • “Golden – David Guetta REM/X” — David Guetta, remixer (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami)

Melhor Performance de Rock

  • “U Should Not Be Doing That” — Amyl and the Sniffers
  • “The Emptiness Machine” — Linkin Park
  • “Never Enough” — Turnstile
  • “Mirtazapine” — Hayley Williams
  • “Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning” — Yungblud Featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II

Melhor Desempenho em Metal

  • “Night Terror” — Dream Theater
  • “Lachryma” — Ghost
  • “Emergence” — Sleep Token
  • “Soft Spine” — Spiritbox
  • “Birds” — Turnstile

Melhor Música de Rock

  • “As Alive as You Need Me to Be” – Trent Reznor e Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)
  • “Caramel” – Vessel1 e Vessel2, compositores (Sleep Token)
  • “Glum” – Daniel James e Hayley Williams, compositores (Hayley Williams)
  • “Never Enough” – Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills e Brendan Yates, compositores (Turnstile)
  • “Zombie” – Dominic Harrison e Matt Schwartz, compositores (Yungblud)

Melhor Álbum de Rock

  • Private Music — Deftones
  • I Quit — Haim
  • From Zero — Linkin Park
  • Never Enough — Turnstile
  • Idols — Yungblud

Melhor Performance de Música Alternativa

  • “Everything Is Peaceful Love” — Bon Iver
  • “Alone” — The Cure
  • “Seein’ Stars” — Turnstile
  • “Mangetout” — Wet Leg
  • “Parachute” — Hayley Williams

Melhor Álbum de Música Alternativa

  • Sable, Fable – Bon Iver
  • Songs of a Lost World – The Cure
  • Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator
  • Moisturizer – Wet Leg
  • Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams

Melhor Performance de R&B

  • “Yukon” – Justin Bieber
  • “It Depends” – Chris Brown com participação de Bryson Tiller
  • “Folded” – Kehlani
  • “Mutt (Ao vivo do Tiny Desk da NPR)” – Leon Thomas
  • “Heart of a Woman” – Summer Walker

Melhor Performance de R&B Tradicional

  • “Here We Are” — Durand Bernarr
  • “Uptown” — Lalah Hathaway
  • “Love You Too” — Ledisi
  • “Crybaby” — SZA
  • “Vibes Don’t Lie” — Leon Thomas

Melhor Música de R&B

  • “Folded” — Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes e Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani)
  • “Heart of a Woman” — David Bishop e Summer Walker, compositores (Summer Walker)
  • “It Depends” — Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr., Ryan Press, Bryson Tiller, Elliott Trent e Dewain Whitmore Jr., compositores (Chris Brown com participação de Bryson Tiller)
  • “Overqualified” — James John Abrahart Jr e Durand Bernarr, compositores (Durand Bernarr)
  • “Yes It Is” — Jariuce Banks, Lazaro Andres Camejo, Mike Hector, Peter Lee Johnson, Rodney Jones Jr., Ali Prawl e Leon Thomas, compositores (Leon Thomas)

Melhor Álbum de R&B Progressivo

  • Bloom — Durand Bernarr
  • Adjust Brightness — Bilal
  • Love on Digital — Destin Conrad
  • Access All Areas — Flo
  • Come as You Are — Terrace Martin & Kenyon Dixon

Melhor Álbum de R&B

  • Beloved — Giveon
  • Why Not More? — Coco Jones
  • The Crown — Ledisi
  • Escape Room — Teyana Taylor
  • Mutt — Leon Thomas

Melhor Performance de Rap

  • “Outside” — Cardi B
  • “Chains & Whips” — Clipse, Pusha T & Malice com participação de Kendrick Lamar & Pharrell Williams
  • “Anxiety” — Doechii
  • “TV Off” — Kendrick Lamar com participação de Lefty Gunplay
  • “Darling, I” — Tyler, the Creator com participação de Teezo Touchdown

Melhor Performance de Rap Melódico

  • “Proud of Me” — Fridayy com participação de Meek Mill
  • “Wholeheartedly” — JID com participação de Ty Dolla $ign e 6Lack
  • “Luther” — Kendrick Lamar com participação de SZA
  • “WeMaj” — Terrace Martin e Kenyon Dixon com participação de Rapsody
  • “Somebody Loves Me” — Partynextdoor e Drake

Melhor Música de Rap

  • “Anxiety” — Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)
  • “The Birds Don’t Sing” — Gene Elliott Thornton Jr., Terrence Thornton, Pharrell Williams e Stevie Wonder, compositores (Clipse, Pusha T e Malice com John Legend e Voices of Fire)
  • “Sticky” — Aaron Bolton, Dudley Alexander Duverne, Gloria Woods, Dwayne Carter Jr., Janae Wherry, Tyler Okonma e Rex Zamor, compositores (Tyler, the Creator com GloRilla, Sexyy Red e Lil Wayne)
  • “TGIF” — Lucas Alegria, Dillon Brophy, Yakki Davis, Gloria Woods, Jess Jackson, Ronnie Jackson, Mario Mims e Jorge M. Taveras, compositores (GloRilla)
  • “TV Off” — Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears e Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar com participação de Lefty Gunplay)

Melhor Álbum de Rap

  • Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
  • Glorious – GloRilla
  • God Does Like Ugly – JID
  • GNX – Kendrick Lamar
  • Chromakopia – Tyler, the Creator

Melhor Álbum Vocal Pop Tradicional

  • Wintersongs — Laila Biali
  • The Gift of Love — Jennifer Hudson
  • Who Believes in Angels? — Elton John & Brandi Carlile
  • Harlequin — Lady Gaga
  • A Matter of Time — Laufey
  • The Secret Of Life: Partners, Volume 2 — Barbra Streisand

Melhor Álbum de Pop Latino

  • Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
  • Bogotá (Deluxe) – Andrés Cepeda
  • Tropicoqueta – Karol G
  • Cancionera – Natalia Lafourcade
  • ¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz
  • Melhor Álbum de Música Urbana
  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny
  • Mixteip — J Balvin
  • FERXXO VOL X: Sagrado — Feid
  • NAIKI — Nicki Nicole
  • EUB DELUXE — Trueno
  • SINFÓNICO (En Vivo) —Yandel

Melhor Album de Rock Latino ou Alternativo

  • Genes Rebeldes — Aterciopelados
  • ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
  • PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso
  • ALGORHYTHM — Los Wizzards
  • Novela — Fito Paez

Melhor Álbum de Música Mexicana (incluindo Tejano)

  • MALA MÍA — Fuerza Regida, Grupo Frontera
  • Y Lo Que Viene — Grupo Frontera
  • Sin Rodeos — Paola Jara
  • Palabra De To’s (Seca) — Carín León
  • Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo) — Bobby Pulido

Melhor Performance Musical Global

  • EoO — Bad Bunny
  • Cantando en el Camino — Ciro Hurtado
  • JERUSALÉM — Angélique Kidjo
  • Imigrante Y Que? — Yeisy Rojas
  • Shrini’s Dream (Ao vivo) — Shakti
  • Daybreak — Anoushka Shankar com Alam Khan e Sarathy Korwar

Melhor Performance de Música Africana

  • “Love” — Burna Boy
  • “With You” — Davido com participação de Omah Lay
  • “Hope & Love” — Eddy Kenzo e Mehran Matin
  • “Gimme Dat” — Ayra Starr com participação de Wizkid
  • “Push 2 Start” — Tyla

Melhor Álbum de Música Global

  • Sounds Of Kumbha — Siddhant Bhatia
  • No Sign of Weakness — Burna Boy
  • Eclairer le monde – Light the World — Youssou N’Dour
  • Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live) — Shakti
  • Chapter III: We Return to Light — Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar
  • Caetano e Bethânia Ao Vivo — Caetano Veloso and Maria Bethânia

Música para Mídia Visual

  • Trent Reznor & Atticus Ross - Tron: Ares - "As Alive As You Need Me To Be"
  • HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami (KPop Demon Hunters) - "Golden"
  • Sinners - "I Lied to you"
  • Elton John: Never Too Late - "Never Too Late - Elton John e Brandi Carlile"

 

*Lista em atualização

