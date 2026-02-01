O diabo veste Prada 2 ganha trailer oficial durante o Grammy

O trailer de o Diabo Veste Prada 2 foi lançado na cerimônia do Grammys - (crédito: Reprodução)

O trailer oficial de 'O diabo veste prada 2' foi divulgado durante a cerimônia da 68ª edição do Grammy. Vinte anos após o lançamento do primeiro filme, a sequência marca o retorno de Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt aos papéis centrais da produção.

O longa original acompanha a trajetória de Andy Sachs, personagem interpretada por Anne Hathaway, que consegue um emprego em uma revista de moda em Nova York e passa a trabalhar sob a chefia de Miranda Priestly, vivida por Meryl Streep. A narrativa mostra os desafios da personagem no ambiente profissional e o encerramento do filme aponta para aprendizados e novas possibilidades de carreira.

Everybody wants this.



Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, and Stanley Tucci return in The Devil Wears Prada 2, in theaters May 1. Watch the full trailer now. pic.twitter.com/jPKdpJq0qr — 20th Century Studios (@20thcentury) February 2, 2026

Na continuação, a história passa a focar a personagem de Streep, que enfrenta mudanças na trajetória profissional em meio ao declínio das revistas impressas. Emily Blunt também retorna ao elenco, assim como Stanley Tucci, que participou do primeiro filme.

Além dos nomes já conhecidos, o elenco da sequência inclui Kenneth Branagh, Sydney Sweeney, Lucy Liu, Justin Theroux, Simone Ashley, B.J. Novak e Conrad Ricamora, entre outros.

