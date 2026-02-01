InícioDiversão e Arte
O diabo veste Prada 2 ganha trailer oficial durante o Grammy

Sequência reúne elenco original e foi apresentada durante a 68ª edição da premiação

O trailer de o Diabo Veste Prada 2 foi lançado na cerimônia do Grammys - (crédito: Reprodução)
O trailer oficial de 'O diabo veste prada 2' foi divulgado durante a cerimônia da 68ª edição do Grammy. Vinte anos após o lançamento do primeiro filme, a sequência marca o retorno de Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt aos papéis centrais da produção.

O longa original acompanha a trajetória de Andy Sachs, personagem interpretada por Anne Hathaway, que consegue um emprego em uma revista de moda em Nova York e passa a trabalhar sob a chefia de Miranda Priestly, vivida por Meryl Streep. A narrativa mostra os desafios da personagem no ambiente profissional e o encerramento do filme aponta para aprendizados e novas possibilidades de carreira.

Na continuação, a história passa a focar a personagem de Streep, que enfrenta mudanças na trajetória profissional em meio ao declínio das revistas impressas. Emily Blunt também retorna ao elenco, assim como Stanley Tucci, que participou do primeiro filme.

Além dos nomes já conhecidos, o elenco da sequência inclui Kenneth Branagh, Sydney Sweeney, Lucy Liu, Justin Theroux, Simone Ashley, B.J. Novak e Conrad Ricamora, entre outros.

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 01/02/2026 22:40
