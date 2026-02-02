InícioDiversão e Arte
Atriz de Três Graças emagreceu 40kg após enfrentar câncer

Kelzy Ecard se destaca na novela das nove como Helga, funcionária da vilã Arminda (Grazi Massafera)

Atriz de Três Graças emagreceu 40kg após enfrentar câncer - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Atriz de Três Graças emagreceu 40kg após enfrentar câncer - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Kelzy Ecard se destacou ao longo do capítulo da última quinta-feira (29), de Três Graças. A atriz, que interpreta Helga, ajudou a vilã Arminda (Grazi Massafera) a esconder o corpo de Célio (Otávio Müller) dentro da mansão, onde picou o corpo e colocou em três malas.

A artista, de 60 anos, possui uma carreira com sucessos no currículo, e fez fez seu retorno às telinhas na trama de Aguinaldo Silva após o tratamento bem-sucedido contra um câncer de mama.

A atriz de Três Graças estreou na Globo ainda em 2000, e foi conquistando espaço em produções como Três Irmãs (2008). O reconhecimento nacional veio em 2018, com a novela Segundo Sol, em que conquistou elogios e indicações a prêmios. No ano seguinte, ela integrou o elenco de Éramos Seis (2019), e após a pandemia, se destacou em Todas as Flores (2022), do Globoplay.

Em dezembro de 2022, a atriz recebeu o diagnóstico de câncer de mama e enfrentou um intenso tratamento, que incluiu quimioterapia, radioterapia e imunoterapia. Durante o tratamento, ela perdeu o fígado, o que a levou a abandonar completamente o álcool, e resultou na sua perda de 40 quilos.

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 02/02/2026 13:44
