Atriz de Três Graças emagreceu 40kg após enfrentar câncer





Kelzy Ecard se destacou ao longo do capítulo da última quinta-feira (29), de Três Graças. A atriz, que interpreta Helga, ajudou a vilã Arminda (Grazi Massafera) a esconder o corpo de Célio (Otávio Müller) dentro da mansão, onde picou o corpo e colocou em três malas.

A artista, de 60 anos, possui uma carreira com sucessos no currículo, e fez fez seu retorno às telinhas na trama de Aguinaldo Silva após o tratamento bem-sucedido contra um câncer de mama.

A atriz de Três Graças estreou na Globo ainda em 2000, e foi conquistando espaço em produções como Três Irmãs (2008). O reconhecimento nacional veio em 2018, com a novela Segundo Sol, em que conquistou elogios e indicações a prêmios. No ano seguinte, ela integrou o elenco de Éramos Seis (2019), e após a pandemia, se destacou em Todas as Flores (2022), do Globoplay.

Em dezembro de 2022, a atriz recebeu o diagnóstico de câncer de mama e enfrentou um intenso tratamento, que incluiu quimioterapia, radioterapia e imunoterapia. Durante o tratamento, ela perdeu o fígado, o que a levou a abandonar completamente o álcool, e resultou na sua perda de 40 quilos.