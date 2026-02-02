Reprises imperdíveis: 4 novelas da Globo para assistir em fevereiro - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Fevereiro de 2026 será um convite irresistível para quem gosta de revisitar grandes histórias da teledramaturgia. O Globoplay prepara uma seleção especial de reprises que atravessam décadas, misturando conflitos sociais, romances intensos e personagens marcantes que ajudaram a definir épocas da TV brasileira.

Confira quatro novelas da Globo que prometem prender a atenção ao longo do mês:

Estreias no Globoplay

Porto dos Milagres (2001) – estreia em 2 de fevereiro

Ambientada em uma vila fictícia à beira-mar, a trama expõe disputas de poder e desigualdades sociais. O embate entre Guma, um homem simples ligado ao povo, e Félix, um empresário influente e sem escrúpulos, move a narrativa em meio a paixões, tradições e interesses ocultos.

Duas Vidas (1976) – estreia em 9 de fevereiro

A desapropriação de uma rua no bairro do Catete, no Rio de Janeiro, muda completamente o destino de seus moradores. A novela acompanha como o avanço urbano interfere em relações familiares, amores e escolhas pessoais, revelando dramas cotidianos de pessoas comuns diante do progresso.

Estreias no canal Globoplay Novelas

O Rei do Gado (1996) – a partir de 16 de fevereiro

Sucesso absoluto do horário nobre, a novela acompanha o romance entre o fazendeiro Bruno Mezenga e a boia-fria Luana. O envolvimento dos dois reacende uma antiga rivalidade entre famílias de imigrantes italianos enriquecidas pelo gado e pelo café, enquanto segredos de origem ameaçam mudar tudo.

Anjo Mau (1997) – a partir de 16 de fevereiro

No centro da história está Nice, uma jovem ambiciosa que vê na mansão da família Medeiros a chance de mudar de vida. Contratada como babá, ela passa a se envolver emocionalmente com Rodrigo, dando início a uma trama marcada por interesses, conflitos morais e sentimentos que fogem ao controle.

Além da exibição no canal Globoplay Novelas, essas produções também ficam disponíveis no streaming, ideais para quem prefere assistir no próprio ritmo e mergulhar de vez nesses clássicos.

