‘BBB 26’: Jordana invade castigo de Ana Paula e toma atitude drástica

Um episódio tenso marcou a rotina do BBB 26 após Jordana interferir diretamente no Castigo do Monstro imposto a Ana Paula Renault. A participante, que entrou no jogo pela casa de vidro, acabou derrubando as peças de dominó que faziam parte da dinâmica da rival. A atitude foi interpretada como provocação e resultou em uma punição severa aplicada pela produção, com perda significativa de estalecas.
Ao presenciar a cena, Ana Paula reagiu com ironia e disparou: "Que gracinha Jordana, pois é, super jogada sua hein!". Jordana, por sua vez, não demonstrou arrependimento, riu da situação e deixou claro que a ação foi intencional, aumentando ainda mais o clima de rivalidade entre as duas.
Fora da casa, o público se manifestou de forma intensa. Comentários como "Espera pra vc ver, pode rir, vc vai sair de fininho!" e "OBRIGADO POR FORTALECER A ANA PAULA!" ganharam força nas redes sociais.
Já dentro do jogo, Ana Paula Renault seguiu ofensiva após o paredão, chamando Jonas Sulzbach de "quinta série" e Sarah Andrade de "sem enredo", reforçando que pretende enfrentar os rivais sem recuar.
