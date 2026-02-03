Em gravação de DVD, UK Rockers Night reúne três bandas brasilienses

Banda Diffen é composta por Zeca (baixo), Anna Gaertner (cello e teclado), Johnny Viana (vocal), Felipe Guedes (guitarra) e Tadeu Zuca (bateria) - (crédito: Divulgação)

Criado para fortalecer a cena de rock autoral, o UK Rockers Night reúne três bandas brasilienses em apresentação nesta quarta-feira (4/2), às 20h, no UK Music Hall. Os shows de Diffen, Lumen Syndicate e Amazing serão registrados em DVD. A proposta é realizar encontros entre grupos com sonoridade semelhante. Na primeira edição, destaque para hard rock e heavy metal. Ingressos custam a partir de R$ 15.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Caetano Veloso e Maria Bethânia celebram vitória no Grammy

Segundo Johnny Viana, organizador do evento, o projeto surgiu a partir da união entre as bandas e o UK Music Hall, que buscavam criar uma noite temática, com identidade própria e estrutura profissional. “Não há, com frequência, eventos colaborativos de rock dessa magnitude”, comenta o também vocalista da banda Diffen. A noite é organizada em três apresentações consecutivas. O DVD reunirá até oito músicas de cada uma das bandas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“O evento oferece visibilidade a bandas autorais da capital e reforça a identidade do rock produzido em Brasília, com gravação ao vivo, o que transforma o show em material duradouro, um marco artístico para as bandas e uma lembrança para o público”, reforça Johnny Viana. A segunda edição está prevista para ocorrer ainda em 2026.

Serviço:

UK Rockers Night, com Diffen, Lumen Syndicate e Amazing, nesta quarta-feira (4/2), às 20h, no UK Music Hall. Ingressos, diponíveis no Sympla, custam a partir de R$ 15.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel