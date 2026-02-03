Globo confirma nova novela sobre futebol feminino e define estreia

Globo está preparando estreias de autores para os próximos anos em suas faixas destinadas às novelas, e as autoras Julia Spadaccini e Carla Faour são responsáveis por uma das próximas produções das seis.
Segundo informações do jornal O Globo, o folhetim, criado e escrito pela dupla responsável pela série Segunda Chamada (2019), recebeu o título provisório de Dias de Glória, e terá o futebol como pano de fundo principal.
A narrativa será de uma jovem que tenta se tornar jogadora em plena década de 1940, mas esbarra em vários obstáculos, como o preconceito ainda forte daquela época sobre mulheres no esporte.
A expectativa da Globo é que a trama faça sua estreia na época da Copa do Mundo Feminina, que ocorrerá entre junho e julho de 2027. Além disto, após Êta Mundo Melhor!, o horário será ocupado por A Nobreza do Amor, trama de Duca Rachid, Júlio Fischer e Elisio Lopes Jr., e no segundo semestre de 2026, a expectativa é que estreie Terra da Garoa, escrita por Mario Teixeira.
