Fernanda Lima fala sobre sexo na menopausa: "Tive sintomas piores"

Fernanda Lima abriu o jogo sobre os efeitos colaterais da menopausa e como esse período afetou sua vida sexual.
"Tive sintomas piores"
Em entrevista ao podcast TerapiRa, a apresentadora relembrou a repercussão após falar sobre a ausência dos desejos sexuais. "Todos os outros sintomas que tive são muito piores, falta de libido e não foram exatamente levados em conta pela mídia toda. As mulheres, claro, estão ligadas, juntas, se olhando e se entendendo", disse.
Fernanda Lima destacou que, embora tenha o impulso, aprecia a presença de lubrificantes e como eles ajudam a manter uma vida sexual ativa. "É como se eu tivesse meio que aprendido a lidar, não é que parou totalmente os sintomas. Óbvio que irritabilidade, insônia de não conseguir dormir, a falta de libido, uma série de coisas seguem presentes", declarou.
"Agora, eu tenho libido, mas eu uso lubrificante, porque vai ajudar e vai ser melhor. Só que não era uma coisa que fazia parte da minha nécessaire, e hoje em dia faz parte da minha nécessaire", afirmou a esposa de Rodrigo Hilbert.
