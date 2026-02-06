Péricles é atração em festival de pagode neste sábado (7/2)

Neste sábado (7/2), o festival de samba Me Leva promove apresentações de pilares do pagode brasileiro. A partir das 18h, o festival conta com a apresentação de Péricles, Pixote, Belo e Jeito Moleque. O evento ocorrerá no estacionamento 2 do Parque da Cidade. Os ingressos podem ser comprados a partir de R$100 no site Q2 ingressos. O evento tem a proposta de fazer um esquenta de carnaval, com o pagode como trilha sonora, em uma tarde e noite de muita música, encontros e energia contagiante.

O diretor do festival, Hugo Andrade, afirma que, mais do que uma sequência de shows, o Festival Me Leva foi pensado como uma grande celebração coletiva de verão. A proposta é transformar o Parque da Cidade em um verdadeiro esquenta de Carnaval, onde cantar junto, dançar e curtir fazem parte da experiência.

“O Festival Me Leva nasce com essa proposta de encontro, alegria e conexão através da música. É um evento para reunir as pessoas, curtir o verão de Brasília e já entrar no clima da folia que vem por aí”, afirma Hugo.

Entrevista//Péricles

O que você está preparando para esse show? Ainda mais em uma noite com Belo e Pixote na mesma line-up?

Estou preparando um show com muito carinho, passeando pelos meus grandes sucessos ao longo desses 40 anos de carreira e também trazendo algumas versões de músicas que gosto de colocar no repertório. Dividir essa noite com Belo e Pixote é uma alegria enorme, são artistas que respeito muito e que fazem parte da minha história e da história do pagode. Tenho certeza de que será uma noite especial, com muita música boa e emoção para o público.

Você esteve aqui em Brasília no meio do ano passado e agora volta. Como é voltar a se apresentar aqui?

Brasília sempre me recebe muito bem. O público brasiliense acompanha de perto minha carreira, consome meus shows, minhas músicas, e isso cria uma relação muito bonita de respeito e carinho. Eu sempre fico feliz em estar de volta para reencontrar esse público que tanto amo e procuro fazer o melhor no palco para retribuir todo esse afeto.



Você é um dos pilares do pagode no Brasil. Qual a estratégia para se manter no topo por tanto tempo?

Acho que o principal é nunca se acomodar. Eu sempre procuro querer mais, estudar, estar atento aos novos artistas, às tendências e aos movimentos da música. Aprendo muito com quem veio antes de mim e também com quem está chegando agora. A música é viva, está sempre mudando, e a gente precisa caminhar junto com ela, com verdade e respeito pelo público.

O que podemos esperar de você para 2026?

Este ano vem com muitas novidades. Teremos a estreia oficial do projeto As Vozes, meu trabalho ao lado do Ferrugem, que me deixa muito feliz e realizado. Vamos sair em turnê pelo Brasil, começando no dia 21 de março em Recife, depois 28 de março no Rio de Janeiro e 25 de abril em São Paulo. Outras praças já estão confirmadas, como Belo Horizonte, Vitória, Florianópolis, Porto Alegre, Salvador e Curitiba, e em breve vamos divulgar as datas e locais de todas as apresentações. É um projeto feito com muito carinho e tenho certeza de que o público vai sentir isso.

Aos poucos, Brasília está crescendo no cenário do pagode, com a explosão do Menos é Mais e agora a ascensão do BenzaDeus. Como você tem visto esse crescimento?

Brasília sempre foi um grande celeiro de talentos e de descobertas musicais, não só no pagode, mas na música brasileira como um todo. Ver artistas brasilienses ganhando espaço e levando nossa música para cada vez mais longe é algo que eu enxergo com muito bons olhos. O novo é fundamental para o segmento, renova as ideias, aproxima novos públicos. Quanto mais diversidade na nossa música, melhor para todo mundo. Tem espaço para todos, e fico muito feliz de ver essa nova geração brilhando.

Serviço

Me Leva Festival

Neste sábado (7/2), às 18h, no estacionamento 2 do Parque da Cidade. Ingressos: R$100, vendidos no Q2 ingressos. Não recomendado para menores de 16 anos.

