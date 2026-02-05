MC Lomma surge ao lado do namorado jogador durante as férias - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Curtindo dias de descanso à beira-mar, MC Loma tem dividido momentos românticos com o namorado, o jogador Ronald Belé, durante uma viagem a Porto de Galinhas, em Pernambuco. Nas redes sociais, a cantora publicou fotos na praia e no resort onde está hospedada ao lado do atleta. Na legenda de um dos registros, ela resumiu o clima do passeio: "Só eu e você".

O casal começou a se relacionar em outubro do ano passado e assumiu oficialmente o namoro no fim de 2025. Natural de Jaboatão dos Guararapes, Paloma Santos, de 23 anos, é mãe de Melanie, de 3, fruto de um relacionamento anterior. Atualmente, a artista mora em São Paulo e soma mais de 14 milhões de seguidores no Instagram. Já Ronald Belé, de 24 anos, atua no Primavera Futebol Clube, de Indaiatuba.

Em uma publicação nas redes, o jogador abriu o coração para a cantora e escreveu: "Eu te amo e amo a gente. Obrigado por me fazer um homem melhor. Quero te fazer tão feliz quanto você me faz. Minha Mo". A mensagem reforçou o clima de romance entre os dois durante a viagem.

MC Loma ganhou fama nacional em 2018, no Carnaval, com o sucesso "Envolvimento". Ao lado das Gêmeas Lacração, Mariely e Mirella Santos, ela viralizou com um clipe simples gravado dentro de um guarda-roupa, que rapidamente chegou ao topo do Spotify e se transformou em um dos maiores fenômenos musicais daquele ano.