Atriz desabafa sobre luta contra câncer e emociona seguidores

Ao longo da gravação Dani desabafa sobre como tem lidado com a autoestima após o diagnóstico de câncer - (crédito: Dani Gondim/Arquivo Pessoal )

Por Anna Júlia Castro* — Em um vídeo publicado nesta segunda-feira (3/2) nas redes sociais, a atriz Dani Gondim começa a se maquiar e diz que vai tentar “reagir de fora para dentro”. Ao longo da gravação Dani desabafa sobre como tem lidado com a autoestima após o diagnóstico de câncer.

“Vou fazer minha sobrancelha e vou reagir”, afirma a atriz. Outra vertente abordada por Dani é a dificuldade cognitiva, que atinge cerca de 75% de pessoas que enfrentam o tratamento: “Tem esse negócio da quimio que eu fico me sentindo burra (...) aquela linha de raciocínio e eu não consigo seguir (...) isso me dá uma agonia, me dá um desespero", relata a atriz.

Enquanto se maquia, Dani relata que passou por um período em que não via tanta importância na aparência, mas que agora decidiu retomar o autocuidado. A atriz também agradece pelas conquistas e pelo cuidado recebido, apesar do momento delicado. Dani alerta sobre as eleições deste ano e enfatiza a importância do Sistema Único de Saúde (SUS). "Estudem seus candidatos e votem para que mais pessoas tenham oportunidades. A importância de existir um SUS num país como o nosso. Não é possível que alguém ainda ache que o SUS é um problema".

Em outro momento, ela deixa uma mensagem de apoio: “Força, porque eu sei que essa travessia é muito diferente para cada pessoa”.

Ao final do vídeo, a atriz ri e brinca: “Era sobre maquiagem”, comentando que a gravação começou com a intenção de falar sobre beleza, mas acabou se transformando em um desabafo pessoal.





