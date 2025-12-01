Atriz brasileira descobre câncer após interpretar drama parecido nos cinemas

A atriz Dani Gondim, de 31 anos, revelou neste sábado (29/11) que está enfrentando um câncer, situação que surgiu pouco tempo após ela interpretar uma jornalista com a mesma condição no filme "Milagre do Destino".

A revelação foi feita em um vídeo tocante publicado em suas redes sociais, no qual ela aparece raspando o cabelo enquanto compartilha a experiência.

“A arte imita a vida, disso eu nunca tive dúvidas, mas, e quando a vida imita a arte? O que se tem para aprender?”, escreveu a atriz na legenda da publicação.

No depoimento, ela detalha que tudo começou com uma tosse que persistia, a princípio atribuída às variações climáticas de Fortaleza.

No entanto, exames posteriores revelaram a presença de um tumor localizado no mediastino.

O diagnóstico foi confirmado após diversos exames, mesmo sem fatores de risco evidentes. Dani pontuou:

“Nunca fumei, não uso nenhuma droga lícita ou ilícita, faço exames de rotina e exercícios físicos regularmente e tenho uma vida considerada saudável, então não…, não tem nenhuma explicação plausível…, a vida é como é”.

Curiosamente, a atriz havia sido convidada para viver a repórter Marina Alves cerca de um ano antes.

A personagem do longa é baseada em uma história real de luta contra um linfoma e mostra os impactos do tratamento em diferentes aspectos da vida da paciente.

O filme também levou Dani a participar de uma campanha nacional sobre doação de sangue e medula óssea.

Entretanto, a coincidência entre ficção e realidade acabou tomando forma.

“Alguns meses depois, a batalha que na arte retratei começou a fazer parte da minha vida. Hoje tenho um câncer para chamar de meu”, desabafou.

Atualmente em tratamento, Dani está passando por sessões intensas de quimioterapia, que têm provocado a queda de cabelo.

Mesmo diante das dificuldades, ela destaca o apoio fundamental que recebe dos que estão ao seu redor.

“Tenho uma família que me faz sentir segura e amparada e que me faz ter certeza de que tenho um lar para voltar. Então, sim, é um tratamento muito difícil, não queria estar passando por isso, mas sou muito grata pela vida que eu tenho”, completou a atriz.



