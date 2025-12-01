Atriz brasileira descobre câncer após interpretar drama parecido nos cinemas

A atriz Dani Gondim, de 31 anos, revelou neste sábado (29/11) que está enfrentando um câncer, situação que surgiu pouco tempo após ela interpretar uma jornalista com a mesma condição no filme "Milagre do Destino".
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A revelação foi feita em um vídeo tocante publicado em suas redes sociais, no qual ela aparece raspando o cabelo enquanto compartilha a experiência.
“A arte imita a vida, disso eu nunca tive dúvidas, mas, e quando a vida imita a arte? O que se tem para aprender?”, escreveu a atriz na legenda da publicação.
No depoimento, ela detalha que tudo começou com uma tosse que persistia, a princípio atribuída às variações climáticas de Fortaleza.
No entanto, exames posteriores revelaram a presença de um tumor localizado no mediastino.
O diagnóstico foi confirmado após diversos exames, mesmo sem fatores de risco evidentes. Dani pontuou:
“Nunca fumei, não uso nenhuma droga lícita ou ilícita, faço exames de rotina e exercícios físicos regularmente e tenho uma vida considerada saudável, então não…, não tem nenhuma explicação plausível…, a vida é como é”.
Curiosamente, a atriz havia sido convidada para viver a repórter Marina Alves cerca de um ano antes.
A personagem do longa é baseada em uma história real de luta contra um linfoma e mostra os impactos do tratamento em diferentes aspectos da vida da paciente.
O filme também levou Dani a participar de uma campanha nacional sobre doação de sangue e medula óssea.
Entretanto, a coincidência entre ficção e realidade acabou tomando forma.
“Alguns meses depois, a batalha que na arte retratei começou a fazer parte da minha vida. Hoje tenho um câncer para chamar de meu”, desabafou.
Atualmente em tratamento, Dani está passando por sessões intensas de quimioterapia, que têm provocado a queda de cabelo.
Mesmo diante das dificuldades, ela destaca o apoio fundamental que recebe dos que estão ao seu redor.
“Tenho uma família que me faz sentir segura e amparada e que me faz ter certeza de que tenho um lar para voltar. Então, sim, é um tratamento muito difícil, não queria estar passando por isso, mas sou muito grata pela vida que eu tenho”, completou a atriz.
Saiba Mais
- Mariana Morais Ex-mulher de Zé Vaqueiro manda recado afrontoso após separação
- Mariana Morais Antes de ser preso, Hytalo Santos ganhava fortuna por mês; saiba quanto!
- Mariana Morais Fernanda Lima expõe Rodrigo Hilbert e revela: 'Nunca me deu nada'
- Mariana Morais Aparência de Léo Pereira vira chacota na web após vitória do Flamengo
- Mariana Morais Recém-solteira, Ivete Sangalo polemiza com frase em show: 'Fogo no c*'
- Mariana Morais Ivete Sangalo deixa recado emocionante para o filho após separação de Daniel Cady