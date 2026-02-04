Mostra Oscar 2026 reúne, no Cine Brasília, 25 filmes indicados à premiação

Desta quinta-feira (5/2) a 18 de março, o Cine Brasília apresenta a Mostra Oscar 2026. Consolidada no cronograma anual do cinema, a iniciativa retorna com seleção de 25 filmes indicados ao principal prêmio da indústria cinematográfica. E, pelo segundo ano consecutivo, o Brasil se destaca, com a presença de O agente secreto.

Além da Mostra Oscar, a programação dos primeiros dias de fevereiro até 11/02 conta com sessões extras. A Sessão Circuitão, que exibirá Anaconda; a Sessão Acessível, que exibirá o documentário de Milton Bituca Nascimento; a Sessão Monumental, que exibirá Matrix; a Sessão Especial, que exibirá Mandioca Frita e Na Minha Terra, Carnaval é Religião. A estreia da semana será O Menino e o Panda. E ainda, nos dias da exibição de Guerreiras do K-Pop: Para Cantar Junto, será exibido o curta brasileiro Felícia e Os Super-resíduos do Bem.

Os filmes indicados ao Oscar que serão exibidos na Mostra são: O agente secreto; Pecadores; Uma batalha após a outra; Marty Supreme; Frankenstein; Valor sentimental; Hamnet: a vida antes de Hamlet; A meia-irmã feia; Bugonia; Se eu tivesse pernas, eu te chutaria; A voz de Hind Hajab; Jurassic World: recomeço; Guerreiras do K-Pop; Avatar 3: Fogo e Cinzas; Zootopia 2; F1 O Filme; Sonhos de trem; sirat; A hora do mal; Arco; Kokuho: o preço da perfeição; A pequena Amélie; Song Song Blue: um sonho a dois; Coração de lutador e Foi apenas um acidente.

Nesta quinta-feira (5/2), começa também a Semana do Cinema, que vai até a próxima quarta (11/2). Nesse período, as sessões do Cine Brasília custarão R$5 (meia) e R$10 (inteira).

Serviço:

Mostra Oscar 2026 no Cine Brasília.

Entre amanhã (5/2) e 18/3, em horários variados.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do cinema, às segundas e terças, das 13h e 22h, e de quarta a domingo, das 09h às 21h, ou no SITE.