Adaptação de God of War avança na Prime Video; confira elenco

A série de God of War está cada dia mais perto de se tornar realidade. A Prime Video anunciou nas últimas semanas vários atores que farão parte da adaptação do jogo do PlayStation. Foi confirmado que a produção vai tratar da saga nórdica do Fantasma de Esparta, trazendo o reboot da história de 2018 e de 2022.

Ryan Hurst, a voz de Thor em God of War: Ragnarok e ator de Sons of Anarchy, será Kratos na produção; Ólafur Darri Ólafsson, de Ruptura, será Thor; e Mandy Patinkin, de Homeland, será Odin. O único ator que retorna no papel que interpretou nos games - até o momento - é Alastair Duncan que volta como o mais sábio dos deuses nórdicos. Duncan é um conhecido dublador do mundo dos jogos, tendo feito a voz de Celebrimbor nos dois títulos de Sombras de Mordor, O Presidente em Death Stranding 2: On The Beach e o vilão principal de Metal Gear Rising: Revengeance, Steven Armstrong.

Confira o Elenco completo de God of War até o momento:

Ryan Hurst como Kratos

Ólafur Darri Ólafsson como Thor

Teresa Palmer como Sif

Mandy Patinkin como Odin

Alastair Duncan como Mimir

Max Parker como Heimdall

Jeff Gulka como Sindri

Danny Woodburn como Brok

Na mesma pegada de The Last of Us, a trama gira em torno de uma relação de pai e filho, com Kratos e Atreus entrando em uma jornada para despejar as cinzas da mãe do garoto na montanha mais alta dos sete reinos. A aventura coloca um Kratos amadurecido de frente com seus atos do passado, quando ele massacrou deuses gregos para se vingar. Enquanto lida com isso, o Deus da Guerra entende seu papel como pai e mostra o melhor caminho para Atreus.

Ronald D. Moore, que esteve por trás de Battlestar Galactica será o showrunner, roteirista e produtor executivo de God of War, enquanto Frederick E.O. Toye, diretor de Fallout e Shogun, está designado para dirigir os primeiros dois episódios da série.

Enquanto a série não chega, tanto God of War (2018) quanto God of War: Ragnarok estão disponíveis para o PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.