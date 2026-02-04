InícioDiversão e Arte
Adaptação de God of War avança na Prime Video; confira elenco

A história de Kratos vai chegar ao streaming no próximo ano, em data a definir

Série que adapta a saga nórdica de Kratos chega em 2027 - (crédito: Reprodução/PlayStation/Prime Video)
Série que adapta a saga nórdica de Kratos chega em 2027 - (crédito: Reprodução/PlayStation/Prime Video)

A série de God of War está cada dia mais perto de se tornar realidade. A Prime Video anunciou nas últimas semanas vários atores que farão parte da adaptação do jogo do PlayStation. Foi confirmado que a produção vai tratar da saga nórdica do Fantasma de Esparta, trazendo o reboot da história de 2018 e de 2022.

Ryan Hurst, a voz de Thor em God of War: Ragnarok e ator de Sons of Anarchy, será Kratos na produção; Ólafur Darri Ólafsson, de Ruptura,  será Thor; e Mandy Patinkin, de Homeland, será Odin. O único ator que retorna no papel que interpretou nos games - até o momento - é Alastair Duncan que volta como o mais sábio dos deuses nórdicos. Duncan é um conhecido dublador do mundo dos jogos, tendo feito a voz de Celebrimbor nos dois títulos de Sombras de Mordor, O Presidente em Death Stranding 2: On The Beach e o vilão principal de Metal Gear Rising: Revengeance, Steven Armstrong.

Confira o Elenco completo de God of War até o momento:

  • Ryan Hurst como Kratos
  • Ólafur Darri Ólafsson como Thor
  • Teresa Palmer como Sif
  • Mandy Patinkin como Odin
  • Alastair Duncan como Mimir
  • Max Parker como Heimdall
  • Jeff Gulka como Sindri
  • Danny Woodburn como Brok

Na mesma pegada de The Last of Us, a trama gira em torno de uma relação de pai e filho, com Kratos e Atreus entrando em uma jornada para despejar as cinzas da mãe do garoto na montanha mais alta dos sete reinos. A aventura coloca um Kratos amadurecido de frente com seus atos do passado, quando ele massacrou deuses gregos para se vingar. Enquanto lida com isso, o Deus da Guerra entende seu papel como pai e mostra o melhor caminho para Atreus.

Ronald D. Moore, que esteve por trás de Battlestar Galactica será o showrunner, roteirista e produtor executivo de God of War, enquanto Frederick E.O. Toye, diretor de Fallout e Shogun, está designado para dirigir os primeiros dois episódios da série.

Enquanto a série não chega, tanto God of War (2018) quanto God of War: Ragnarok estão disponíveis para o PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.

Khalil Santos

Repórter Júnior

Formado em jornalismo pelo Instituto de Ensino Superior de Brasília (IESB). Atua desde 2022 como repórter multimídia do Correio Braziliense, o primeiro jornal de Brasília. Participou de coberturas importantes como as eleições de 2022 e

Por Khalil Santos
postado em 04/02/2026 17:36
