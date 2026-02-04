'Dragon Quest VII Reimagined' mistura nostalgia com novidades para os fãs

Dragon Quest VII: Reimagined pretende pegar os fãs pelo sentimento de nostalgia do 3DS e a inovação da nova geração. - (crédito: Reprodução/Square Enix)

O remake de Dragon Quest VII Reimagined foi lançado na segunda-feira (2/2). O título promete expandir a aventura de RPG do Nintendo 3DS para a nova geração e chega para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC. A nova versão do sétimo jogo da franquia sofreu modificações para tornar a jogabilidade ainda mais divertida e fluída. Com os gráficos atualizados e modernizados, os jogadores também terão um presente da Square Enix, empresa responsável pela franquia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Mesmo o VII não sendo o jogo mais citado ou com melhor desempenho em vendas, a Square fez questão de caprichar nessa nova versão. E o Correio teve acesso antecipado para te contar tudo sobre o remake. As músicas do original foram regravadas e a campanha contará com novos personagens. A comunidade está ansiosa para saber o quão profunda será a história e desenvolvimento dos aventureiros do jogo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com quase 100 horas de campanha, o Dragon Quest tem diversas missões e itens pelo mapa, por isso os jogadores que curtem explorar bastante os locais serão recompensados com itens e algumas surpresas. Além disso, os NPCs espalhados pelos mapas podem render missões extras, então é uma opção bem interessante para quem deseja viver toda a experiência do remake.

Jogabilidade

Dragon Quest VII: Reimagined pretende pegar os fãs pelo sentimento de nostalgia do 3DS e a inovação da nova geração. (foto: Reprodução/Square Enix)

Uma das melhorias do Dragon Quest nesta edição foi a jogabilidade. Andar pelo mapa se tornou mais dinâmico, podendo girar em 360? e com mais opções para controle da jogabilidade. Com um novo visual 3D, seguindo a tendência lançada pelo seu sucessor — Dragon Quest VIII —, o jogo se tornou ainda mais interessante e divertido.

O combate também foi aprimorado. Mantendo um estilo de combate por turno, clássico do gênero RPG, principalmente dos japoneses. Com turnos mais fluídos, é possível realizar diversas combinações entre os personagens da equipe para derrotar os inimigos de forma mais eficiente. Ao longo da campanha, novas magias e ataques são adquiridos, dando mais opções ao jogador. É importante entender os inimigos e suas fraquezas para se sair ainda melhor nas lutas e conseguir upar sem muita dificuldade ou mortes.

História

Dragon Quest VII: Reimagined pretende pegar os fãs pelo sentimento de nostalgia do 3DS e a inovação da nova geração. (foto: Reprodução/Square Enix)

A história de Dragon Quest VII segue o personagem principal que pode ser nomeado por cada jogador. Filho de um pescador e residente do vilarejo da ilha Estard, ele irá junto ao príncipe Kiefer e sua amiga Maribel, descobrir se existem outros lugares no mundo ou se a ilha onde nasceram é o único pedaço de terra existente.

Com magia, os três descobrem uma forma de sair de Estard e então a campanha começa, repleta de aventuras e dilemas, como a dúvida entre desbravar o novo mundo que lhes é apresentado ou retornar para casa em segurança.

Leia Mais: Amazon revela visual de Sophie Turner como Lara Croft

O relacionamento dos personagens também é bastante rico. Cada um deles tem uma personalidade diferente e marcante. Apesar do principal ser calado, ainda é possível fazer escolhas com ele durante diálogos e isso tem influência nas dinâmicas entre os personagens.

Considerações finais

Dragon Quest VII: Reimagined pretende pegar os fãs pelo sentimento de nostalgia do 3DS e a inovação da nova geração. (foto: Reprodução/Square Enix)

Dragon Quest VII Reimagined é um jogo divertido, com trilha sonora gostosa e envolvente e uma jogabilidade dinâmica. E conta com a arte do lendário criador de Dragon Ball, Akira Toriyama, que desenhou os personagens do RPG da Square. Para quem nunca jogou, pode ser uma ótima primeira experiência e para quem já conhece, o remake promete uma sensação de nostalgia com pitadas de novidades e surpresas.

Dragon Quest VII: Reimagined está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.

*Está análise foi feita com uma cópia enviada pela Square Enix para PC.











