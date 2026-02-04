Virginia Fonseca exibe preparação para estreia como rainha no Carnaval - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Virginia Fonseca já está totalmente mergulhada no espírito do Carnaval 2026. Prestes a fazer sua estreia como rainha de bateria da Grande Rio, a empresária usou as redes sociais para mostrar parte da rotina de preparação para o desfile, chamando atenção ao exibir a diferença do bronzeado nas pernas durante um momento descontraído em casa.

No vídeo publicado em seu perfil, Virginia aparece usando um biquíni dourado enquanto aplica autobronzeador, deixando claro que pretende começar cedo os cuidados com a pele para brilhar na Marquês de Sapucaí. Ao som de samba, ela ainda arriscou alguns passos, reforçando o clima festivo e a empolgação para o grande dia.

Apesar do entusiasmo com o novo posto na escola de Duque de Caxias, a influenciadora explicou recentemente sua ausência em um ensaio de quadra. Segundo ela, a decisão foi motivada pela vontade de passar mais tempo com os filhos após uma sequência intensa de compromissos ligados ao Carnaval e ao trabalho.

Mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos do relacionamento anterior com Zé Felipe, Virginia Fonseca destacou que buscou equilibrar a agenda profissional com a vida familiar. Mesmo assim, a expectativa para sua estreia como rainha de bateria segue alta, e a empresária promete dedicação total para fazer bonito no desfile da Grande Rio.

