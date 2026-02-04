Virginia Fonseca exibe preparação para estreia como rainha no Carnaval

Virginia Fonseca já está totalmente mergulhada no espírito do Carnaval 2026. Prestes a fazer sua estreia como rainha de bateria da Grande Rio, a empresária usou as redes sociais para mostrar parte da rotina de preparação para o desfile, chamando atenção ao exibir a diferença do bronzeado nas pernas durante um momento descontraído em casa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
No vídeo publicado em seu perfil, Virginia aparece usando um biquíni dourado enquanto aplica autobronzeador, deixando claro que pretende começar cedo os cuidados com a pele para brilhar na Marquês de Sapucaí. Ao som de samba, ela ainda arriscou alguns passos, reforçando o clima festivo e a empolgação para o grande dia.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Apesar do entusiasmo com o novo posto na escola de Duque de Caxias, a influenciadora explicou recentemente sua ausência em um ensaio de quadra. Segundo ela, a decisão foi motivada pela vontade de passar mais tempo com os filhos após uma sequência intensa de compromissos ligados ao Carnaval e ao trabalho.
Mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos do relacionamento anterior com Zé Felipe, Virginia Fonseca destacou que buscou equilibrar a agenda profissional com a vida familiar. Mesmo assim, a expectativa para sua estreia como rainha de bateria segue alta, e a empresária promete dedicação total para fazer bonito no desfile da Grande Rio.
O post De biquíni, Virginia Fonseca exibe preparação para estreia como rainha da Grande Rio no Carnaval foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Os 7 lugares mais inusitados que os famosos já fizeram sexo
- Diversão e Arte Nova animação 'Pruca a Menina Jacaré' vira fenômeno infantil no YouTube
- Diversão e Arte Muso gospel que foi affair de Madonna, Estevan Pires anuncia dupla sertaneja
- Diversão e Arte Galo da Mudrugada cumpre agenda em Brasília e articula ida a Nova Iorque
- Diversão e Arte Robson Castro faz intervenções cênicas em diferentes espaços da capital
- Diversão e Arte ‘A Sapatona Galáctica’: animação queer australiana estreia nos cinemas