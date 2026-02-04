Matheus reconhece "falas estúpidas e burras" no BBB

Após deixar o BBB 26 como o segundo eliminado, Matheus voltou às redes sociais nesta terça-feira para se posicionar sobre as polêmicas que marcaram sua passagem pelo reality. Em um vídeo longo e direto, ele comentou as acusações de falas racistas e homofóbicas, afirmando que decidiu falar de maneira espontânea, sem roteiro, para encerrar capítulos que ficaram abertos após sua saída do programa.
No pronunciamento, o ex-brother reconheceu erros cometidos durante o confinamento e afirmou que pretende seguir adiante assumindo as consequências. "Vim trocar uma ideia, sem enredo de texto de uma forma espontânea. Vim reconhecer meus erros, seguir em frente", disse. Em outro trecho, foi ainda mais duro consigo mesmo: "Tive falas estúpidas e burras que tive lá dentro. Reconheço isso e vou levar essa cruz pelo resto da minha vida".
Matheus também relembrou sua motivação ao entrar no reality e comentou o embate com Ana Paula Renault. "Minha ideia não era ser influencer e blogueiro", explicou, antes de pedir uma reflexão sobre letramento racial e ataques virtuais. Segundo ele, "vocês que lutam pela causa, estão me atacando e esquecendo que sou um cara preto".
Ao final, o ex-participante pediu coerência nas críticas que recebe fora da casa. "Até quando eu tô reconhecendo, tô sendo cancelado", afirmou, reforçando que espera mais consciência e menos julgamentos seletivos nas redes sociais.
